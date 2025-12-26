SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Caso Franco Vargas: Corte de Arica ratifica prisión preventiva de cuatro exmilitares y decreta la misma medida para un quinto acusado

    Los imputados enfrentan cargos por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas, luego de la fatídica marcha donde el joven perdió la vida.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Este viernes, la Corte de Apelaciones de Arica, ratificó la prisión preventiva para cuatro exmilitares del Ejército formalizados por la muerte del conscripto Franco Vargas y, además, revirtió una cautelar menos gravosa contra un quinto imputado, el que también fue enviado a la cárcel.

    Las medidas preventivas se dictaron el miércoles de la semana pasada, cuando en el Juzgado de Garantía de Arica fueron formalizados, entre otros delitos, por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas que sufrió el grupo de soldados, durante una fatal marcha de instrucción, en Putre.

    Luego de dos jornadas, se decretó la máxima medida cautelar contra el ex teniente coronel Claudio Guajardo, el exteniente Bjorn Wohllk, el exsubteniente Bastián Troncoso y el ex cabo enfermero, Manuel Zambrano, por su presunta responsabilidad en la muerte del joven de 19 años, la cual ocurrió el 27 de abril de 2024.

    En tanto, el excapitán Michael Fritz, había quedado sujeto a un arresto domiciliario, lo que fue revertido.

    Así, esta jornada, la Fiscalía de Arica-Parinacota, señaló que, tras el análisis realizado por el tribunal de alzada de los antecedentes expuestos por la Unidad de Asesoría Jurídica, se confirmó la prisión preventiva para los acusados.

    “La Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de cuatro imputados y, además, decretó la privación de libertad de un quinto que se encontraba con arresto domiciliario”, agregó una publicación en X del ente acusador.

    Para este caso, continúan los 120 días de investigación.

