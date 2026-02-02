Caso ProCultura: fiscal apunta a rol de Orrego en fraude al Fisco con programa de prevención del suicidio

La arremetida de Orrego contra ProCultura por deuda de más de mil millones de pesos

Al llegar al Centro de Justicia, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, dijo que en la carpeta investigativa no se encuentran todas las comunicaciones entre el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el psiquiatra Alberto Larraín, ambos imputados en el caso ProCultura.

Según aseguró, hay chats que fueron borrados y que darían cuenta del fraude al Fisco que investiga la Fiscalía de Antofagasta. Según el ente persecutor, la fundación de Larraín obtuvo más de $ 1.600 millones para un programa de prevención del suicidio vía directa, sin ningún tipo de licitación.

“Hay que recordar lo que dijo el fiscal. Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Y eso no es una presunción. Eso es de la lógica por cuanto hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala, ‘hermano, si hay dificultades, si hay algo que les pueda perjudicar, bórralos’. Y no hay comunicación que se haya podido rescatar. Es imposible que estas dos personas, con su grado de cercanía, no hayan tenido más conversaciones que sólo entre esas. Es evidente que acá hay información que se ha borrado”, dijo Toloza.

En la tercera jornada, el Ministerio Público continuó en las imputaciones contra Alberto Larraín, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y María Constanza Gómez. El gobernador de Santiago fue mencionado en buena parte de las imputaciones.

De acuerdo a la Fiscalía, la fundación fue creada en 2010 y carecía de experiencia en prevención del suicidio. Para la Fiscalía también es materia de investigación que la ONG aumentó notablemente sus ingresos desde 2021 a 2022.

La audiencia

El rol de Orrego fue profusamente mencionado por el fiscal Cristián Aguilar. El persecutor mencionó varias comunicaciones entre Orrego y Larraín y también entre Abusleme y Larraín. Allí también señaló cenas que tuvo Orrego con Larraín para dar cuenta del vínculo de amistad que había entre ambos.

En la mayoría de las comunicaciones se apuntó al rol que habría tenido el gobernador en la creación del programa que hoy está siendo investigado por millonarios convenios fraudulentos.

El programa fue anunciado por Orrego en abril de 2023. Comprendía siete fundaciones: ProCultura, Katy Summer, Míranos, Círculo Polar, Para la Confianza, Todo Mejora y José Ignacio. Todas a cargo de la vocería de Larraín.

En buena parte de la audiencia, Abusleme se mantuvo tomando apuntes manuscritos en una hoja de papel . A Larraín se le vio varias veces acercarse a sus abogados para darles indicaciones al oído. En un receso, las imputadas mantuvieron diálogos con los familiares que llegaron a la sala de audiencia. Todos, menos Larraín, que permaneció solitario.

Para esta jornada se esperaba que la Fiscalía concluyera con sus imputaciones y luego siguieran los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y la UDI. Finalmente sería el turno de la defensa.

La resolución de las medidas cautelares el tribunal las entregaría entre martes o miércoles.

En tanto, la situación judicial de Orrego se mantiene en espera, luego de que la solicitud de la Fiscalía para su desafuero aún permanece en la Corte sin fecha de revisión . El fiscal dijo que el desafuero se argumenta con los mismos antecedentes que está exponiendo en la formalización.

A diferencia de otras ocasiones, este fin de semana el gobernador no se hizo presente en las emergencias por lluvias en la capital.