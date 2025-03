Caso Sierra Bella: Hassler dice que a dos años del inicio de la investigación “no hay ningún solo antecedente en mi contra”

Durante la gran marcha del 8M, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a la investigación en su contra por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella, caso que ha generado polémica debido a las nuevas aristas surgidas, incluyendo la implicación de un ciudadano chino.

La investigación, que se extiende desde hace casi dos años, indaga un presunto delito de tráfico de influencias en donde se involucra a Karol Cariola (PC), en donde Irací Hassler aparece en la indagatoria de fiscalía por el intercambio de mensajes con la diputada. Sin embargo, la ex alcaldesa dijo a 24Horas que “Se ha demostrado que la imputación que realizaron políticos del partido republicano es falsa”.

Los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron el departamento de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, en Providencia mientras la parlamentaria se encontraba hospitalizada tras dar a luz a su primer hijo.

Durante el operativo, los detectives incautaron un teléfono celular y un notebook, en busca de pruebas relacionadas con presunto tráfico de influencias. Esta nueva línea de investigación apunta a conversaciones que involucrarían a Hassler y a Cariola en gestiones para favorecer a empresarios cercanos.

La Fiscalía Regional de Coquimbo reveló conversaciones recuperadas que apuntarían a gestiones para favorecer a empresarios chinos, Emilio Yang y Xinping Wang -dueño de Chinamart- con la renovación de patentes de alcoholes en Santiago.

Hassler aseguró que, a casi dos años del inicio de la investigación, no existe ningún antecedente en su contra. “Primero quiero decir que a inicio de dos años de la investigación de Sierra Bella, no hay ningún solo antecedente en mi contra”, afirmó la exalcaldesa, agregando que las imputaciones realizadas por políticos del Partido Republicano son falsas. “Estoy contenta de que se esté avanzando en el tema (…) espero que se cierre luego prontamente”, expresó.

En relación a la polémica por la patente de alcoholes vinculada a uno de los empresarios investigados, Hassler aclaró: “Respecto de lo que ha salido y en particular de una patente, fui muy clara en señalar, ya que es información pública, que no fue renovada y eso me parece clave a propósito de esta situación”.

Además, descartó haber favorecido a los empresarios chinos que aparecen en los chats entre Cariola y ella, por lo que señala: “Es súper importante recalcar que esta patente ni siquiera fue renovada como se había rumoreado en primera instancia, eso es información pública que está en transparencia”.

Antecedentes

El caso Sierra Bella tomó un nuevo giro esta semana tras el allanamiento al departamento de la diputada Karol Cariola, quien se encontraba hospitalizada tras dar a luz. Efectivos de la PDI incautaron dispositivos electrónicos como parte de la investigación que busca esclarecer un presunto tráfico de influencias.

Las pesquisas apuntan a que Cariola habría intervenido para favorecer la renovación de patentes de alcoholes a un empresario chino cercano, Emilio Yang, quien, según la indagatoria, mantenía vínculos estrechos con la diputada participando en reuniones como el recibimiento del embajador chino en octubre de 2024, y Xinping Wang, dueño de Chinamart que el 2023, su local había sido clausurado por vender carne de tortuga.

Las conversaciones recuperadas por la Fiscalía revelan que Cariola solicitó directamente a Hassler gestionar un plazo adicional para el pago de la patente de un mall chino en Santiago. En los mensajes, se desprende la intervención de la entonces alcaldesa ante funcionarios municipales para facilitar la renovación, lo que, según la Fiscalía, configuraría una intervención irregular.

El empresario y las patentes

El empresario mencionado en la investigación es Emilio Yang, quien actuaba en representación de un recinto comercial en Santiago. Según los antecedentes recopilados, Yang mantenía una relación cercana y habría realizado aportes a la diputada.

El intercambio de mensajes entre Cariola y Hassler revelaría que la solicitud inicial buscaba evitar el cierre del recinto comercial por problemas administrativos relacionados con el pago de la patente de alcoholes. La Fiscalía sostiene que estos intercambios evidencian una intervención directa de Hassler ante funcionarios municipales, como el coordinador del Departamento de Actividades Comerciales, para facilitar la renovación de la patente.

Pese a las acusaciones, Hassler insistió en que la patente en cuestión no fue renovada y que no existió ningún tipo de beneficio para el empresario investigado. La exalcaldesa reiteró su disposición a colaborar con la justicia para aclarar los hechos.

Juan Carlos Manríquez asume representación de Cariola

El abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, emitió un comunicado denunciando graves irregularidades en el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI). Según el abogado, se habrían vulnerado los derechos fundamentales de Cariola mediante la incautación de su teléfono móvil, basándose en información “incompleta, desprolija y errónea”.

El operativo, efectuado mientras la diputada se encontraba hospitalizada tras dar a luz, fue calificado como un “atropello” por la defensa, que solicitó la nulidad total del procedimiento. Además, se acusó a un oficial varón de la PDI de haber ejecutado la medida intrusiva de manera intimidante hacia el padre del hijo de la parlamentaria, lo que —según el abogado— contraviene las políticas de género y los deberes éticos de la policía civil.

Manríquez también cuestionó el informe policial que motivó el allanamiento, asegurando que este “confunde y omite comunicaciones de diferentes personas y épocas”, induciendo a errores que permitieron la autorización de diligencias que, de haber contado con todos los antecedentes, jamás habrían procedido.