Caso Sierra Bella: Tribunal ordena embargo de bienes de Municipalidad de Santiago por incumplimiento de pago

El 20° Juzgado Civil de Santiago ordenó la ejecución de una orden de embargo en contra de la Municipalidad de Santiago tras una demanda por incumplimiento de pago a la inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa del inmueble de la exclínica Sierra Bella.

La demanda apunta que el inicio de esto se remonta a la firma ante la 41ª Notaría de Santiago por la compra de dos bienes raíces por parte de la Municipalidad de Santiago cuando era presidida por la Irací Hassler.

En el documento presentado por la inmobiliaria indican que el pago constaba de “la cantidad de 234.124 Unidades de Fomento, equivalente en pesos al día de la escritura a $8.252.873.341, que se pagaría por la compradora en tres cuotas”.

“Según el título materia de autos, en caso de mora respecto del pago de las cuotas, el deudor debía pagar intereses moratorios equivalentes al interés máximo convencional aplicable a operaciones de crédito de dinero reajustables mayores a cinco mil Unidades de Fomento” apuntan en el escrito.

Asimismo, se dejó la constancia que los bienes raíces vendidos ya se encuentran inscritos a nombre de la compradora en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

“Ha incumplido su obligación de pago de cada una de las tres cuotas, por lo cual mi parte pretende el cobro de 234.124 Unidades de Fomento, en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, más los intereses moratorios pactados y las costas de la causa. Como se advierte, la obligación es líquida, actualmente exigible y su acción ejecutiva no está prescrita”, acusan en la demanda.

Lo anterior se debe a que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ordenó no efectuar el pago pese a que los inmuebles tienen la inscripción a nombre de la municipalidad, lo que impidió que el banco liberara los fondos.

En el escrito se solicita el embargo de “bienes muebles o inmuebles, créditos o derechos, fondos en moneda corriente o extranjera, actualmente depositados o que se depositen en el futuro en su cuenta corriente, dineros invertidos en instrumentos financieros, como por ejemplo depósitos a plazo o a la vista, fondos mutuos, etc”.

Y e 20° Juzgado Civil de Santiago resolvió: “Despáchese mandamiento de ejecución y embargo”, decisión tomada por el juez Manuel Pedreros.