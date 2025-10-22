SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Caso Sierra Bella: Tribunal ordena embargo de bienes de Municipalidad de Santiago por incumplimiento de pago

La demanda de San Valentino SpA sostiene que la deuda supera los 8.250 millones de pesos.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Frontis de la Clínica Sierra Bella.

El 20° Juzgado Civil de Santiago ordenó la ejecución de una orden de embargo en contra de la Municipalidad de Santiago tras una demanda por incumplimiento de pago a la inmobiliaria San Valentino SpA por la compraventa del inmueble de la exclínica Sierra Bella.

La demanda apunta que el inicio de esto se remonta a la firma ante la 41ª Notaría de Santiago por la compra de dos bienes raíces por parte de la Municipalidad de Santiago cuando era presidida por la Irací Hassler.

En el documento presentado por la inmobiliaria indican que el pago constaba de “la cantidad de 234.124 Unidades de Fomento, equivalente en pesos al día de la escritura a $8.252.873.341, que se pagaría por la compradora en tres cuotas”.

“Según el título materia de autos, en caso de mora respecto del pago de las cuotas, el deudor debía pagar intereses moratorios equivalentes al interés máximo convencional aplicable a operaciones de crédito de dinero reajustables mayores a cinco mil Unidades de Fomento” apuntan en el escrito.

Asimismo, se dejó la constancia que los bienes raíces vendidos ya se encuentran inscritos a nombre de la compradora en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

“Ha incumplido su obligación de pago de cada una de las tres cuotas, por lo cual mi parte pretende el cobro de 234.124 Unidades de Fomento, en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, más los intereses moratorios pactados y las costas de la causa. Como se advierte, la obligación es líquida, actualmente exigible y su acción ejecutiva no está prescrita”, acusan en la demanda.

Lo anterior se debe a que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ordenó no efectuar el pago pese a que los inmuebles tienen la inscripción a nombre de la municipalidad, lo que impidió que el banco liberara los fondos.

En el escrito se solicita el embargo de “bienes muebles o inmuebles, créditos o derechos, fondos en moneda corriente o extranjera, actualmente depositados o que se depositen en el futuro en su cuenta corriente, dineros invertidos en instrumentos financieros, como por ejemplo depósitos a plazo o a la vista, fondos mutuos, etc”.

Y e 20° Juzgado Civil de Santiago resolvió: “Despáchese mandamiento de ejecución y embargo”, decisión tomada por el juez Manuel Pedreros.

Más sobre:Sierra BellaMunicipalidad de SantiagoInmobiliaria San Valentino SpA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de la Fuerza Aérea

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce
Chile

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Presidente Boric aprueba el Alto Mando 2026 de la Fuerza Aérea

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones
Negocios

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título
El Deportivo

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago
Cultura y entretención

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”
Mundo

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales