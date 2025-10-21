SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Casos de influenza se disparan en dos semanas y rebrote ya representa el 21,7% de la circulación viral

Los expertos explican que aunque este aumento fuera de temporada no es habitual, sí se ha registrado en años anteriores debido a factores como la disminución de la protección de la vacuna, la circulación de nuevas cepas y la mayor movilidad de las personas.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales
Alamy Stock Photo

La temporada más fría del año ya quedó atrás, las temperaturas empiezan a bordear los 30 grados, la ropa abrigada volvió al clóset y el verano parece adelantarse. Sin embargo, en los centros de salud el panorama es distinto, aún pudiendo ver casos de fiebre, tos seca y dolor de garganta, escenarios que se repiten en las consultas con un diagnóstico al alza: influenza, virus respiratorio que normalmente se asocia al invierno.

Y las cifras respaldan lo que los profesionales de la salud están viendo día a día. De acuerdo al balance más reciente del Instituto de Salud Pública (ISP), sólo en los centros centinela de análisis durante la última semana se registraron 461 casos de este virus, un 38% más que la anterior, cuando se pesquisaron 333 contagios, y un 44% más en comparación con hace dos semanas, cuando se reportaron 318 casos.

El aumento no solo se refleja en el número de contagios, sino también en su circulación. Hace 14 días, la influenza representaba el 10,5% de los casos y ocupaba el cuarto lugar entre los virus respiratorios más detectados. Ahora alcanza el 21,7% y se posiciona en el segundo lugar.

César Bustos, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, refrenda que sí han visto un aumento de contagios, especialmente en consultas ambulatorias y urgencias. Eso sí, los casos graves que necesitan cuidados intensivos son pocos o casi nulos.

Causas del brote

Consultados por La Tercera, desde el ISP explican que esta alza se debe a la aparición de una cepa distinta. “Hay que recordar que durante abril se presentó un primer peak asociado a Influenza A(H1)pdm09. Actualmente la circulación de este subtipo de influenza ha sido completamente desplazada por la Influenza A(H3), esta es la razón del aumento de la circulación en las últimas semanas del virus”.

Pero ¿por qué ocurre esto en una época que no es invierno? El especialista de la Clínica de la U. de los Andes explica que debido a los cambios climáticos y a fenómenos virales recientes, como la pandemia, la naturaleza de los virus ha mutado, lo que altera sus patrones de circulación.

Además, señala que “septiembre es un mes de alta movilidad: mucha gente viaja al hemisferio norte, a países como Estados Unidos, Canadá y Europa, donde están en temporada fría y en pleno pico de influenza. Así, muchas personas regresan incubando el virus y lo transmiten aquí en el país. Vivimos en un mundo globalizado y eso se refleja en la circulación viral”.

Marcela Monge, jefe de la Unidad Pediatría Hospitalaria UC, también cuenta que se han visto más personas consultando, especialmente pacientes de edad avanzada y niños. De acuerdo a los datos del ISP, el grupo etario más afectado es el que va de 5 a 14 años.

Asimismo, la especialista explica que, aunque este aumento en esta época del año no es habitual, sí se ha registrado en años anteriores y que su causa es multifactorial.

En el caso actual destacan dos razones: “Los anticuerpos generados por la vacuna empiezan a declinar después de seis u ocho meses, por lo que las personas vacunadas en marzo pueden ya tener menor protección. Además, hemos tenido días fríos y de lluvia, en los que las personas se agrupan más y el virus se transmite con mayor facilidad”.

En ese contexto, la doctora recalca que aunque llegue el buen tiempo hay que mantener siempre las medidas de prevención: seguir el esquema de vacunación no solo contra la influenza sino que el calendario anual.

La campaña de vacunación de este año contra la influenza empezó en marzo y terminó hace tres semanas alcanzando una cobertura del 77,78% con más de 8,1 millones de dosis administradas.

Ahora, si el contagio ya se produjo, la especialista señala que igualmente es importante tomar medidas para evitar la diseminación: “Hay que usar mascarilla si se está resfriado, especialmente en el transporte público, mantener distancia y evitar el contacto con personas de riesgo, como adultos mayores y niños. El lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel también son fundamentales”.

Además, hay otros virus respiratorios en circulación. Según el informe del ISP, el rinovirus registra 583 casos (27,5%), con mayor frecuencia en niños de entre 1 y 4 años; le sigue la parainfluenza, con 388 casos (18,3%); el metapneumovirus, con 270 casos (12,7%); el adenovirus, con 128 casos (6,0%); el VRS y la influenza B, con 83 casos cada uno (3,9%), y el Covid-19, con 57 casos (2,7%).

Más sobre:SaludVirus respiratoriosInfluenza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Servel estima que sólo un cuarto de los 2 millones de denunciados por no votar en elecciones de 2022 fue sancionado

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Fiscalía formaliza por homicidio simple a los dos imputados que provocaron muerte a niño de 12 años en Recoleta

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

3.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

5.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”
Chile

Evelyn Matthei asegura que no será una continuidad de Piñera: “Mi gobierno va a enfrentar otros problemas”

A menos de cinco meses de dejar La Moneda, Boric lanza Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031

Fiscalía asegura que actuar de “justiciero” no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security
Negocios

Sinergias del 30% y gastos de más de $12.000 millones: las cifras de la fusión de Bice y Security

Estudio afirma que mayor eficiencia en transferencias a privados podría ahorrar unos US$500 millones al Fisco

Presupuesto de Fonasa para medicamentos de alto costo vía judicial a agosto excede con creces lo estimado para todo 2025

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania
Mundo

Las razones tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales