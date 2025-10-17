Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó dos avisos importantes para este fin de semana: seis regiones del país deben estar atentos a las altas temperaturas que marcarán el pronóstico de los próximos días, pues serían mucho más elevadas de lo esperado para la época.

Según Meteochile, el termómetro fluctuará entre los 30 y 37 °C en distintos sectores de la zona norte y central .

Esto, por la presencia de una dorsal en altura, un fenómeno parecido a una “columna” de aire caliente que inhibe la formación de nubes y precipitaciones, y que provoca temperaturas más altas que el promedio.

¿Qué regiones serán las más afectadas por el calor extremo? Esto es lo que dice el aviso de la DMC.

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana. Foto: ATON.

Qué regiones de Chile tendrán calor extremo este fin de semana

Meteochile lanzó dos avisos: uno para la zona norte, y otro para la zona central. Ambos son por altas temperaturas, producidas por una dorsal en altura.

Las regiones del norte que tendrán altas temperaturas desde la tarde del viernes, 17 de octubre, hasta la tarde del domingo 19 son:

Región de Tarapacá (Pampa).

Región de Antofagasta (Pampa y precordillera).

Región de Atacama (Precordillera).

El termómetro en estas 3 regiones podría llegar hasta los 37 °C, especialmente en la Pampa de Tarapacá y Antofagasta.

En paralelo, las regiones de la zona central que experimentarán calor extremo desde la mañana del sábado 18 de octubre hasta la tarde del mismo día serán:

Región de Valparaíso (Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos).

Región Metropolitana (Cordillera costa, valle y precordillera).

Región de O’Higgins (Cordillera costa, valle y precordillera).

En Valparaíso, la precordillera y valles precordilleranos podrían llegar hasta los 35 °C, al igual que el valle y la precordillera de Santiago.

El llamado de SENAPRED a cuidarse del calor

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda a la población que eviten exponerse directamente al sol durante las horas de más calor mientras dure la dorsal en altura.

Es decir, entre las 11:00 y 17:00 horas, es mejor evitar exponerse al aire libre.

También es importante mantenerse hidratado y, en caso de salir al exterior, utilizar vestimenta ligera y accesorios de protección , como sombreros, gorras y lentes de sol.

El calor extremo puede afectar en mayor medida a la población más vulnerable: niños, adultos mayores y personas con problemas de salud crónicos.