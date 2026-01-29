SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cataldo acusa “mezquindad” en bloqueo a proyecto de sala cuna y advierte que no legislar impide equidad laboral para las mujeres

    El ministro de Educación también señaló que era "super frustrando" dado los avances y acuerdos que se habían logrado sobre la iniciativa, la cual era respaldada por un porcentaje importante de la oposición.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió esta jornada al estancamiento del proyecto de sala cuna universal, emblemática iniciativas del Ejecutivo que podría quedar en carpeta tras el viaje fuera del país de Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Salud del Senado, quien tenía la potestad de poner la iniciativa en discusión esta semana.

    “Yo quiero ser muy claro en esto. La UDI impidió que este proyecto se viera en la comisión de Educación del Senado. El presidente de la comisión de Educación del Senado (Gustavo Sanhueza, UDI) se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, acusó tajante sobre la materia el Presidente Gabriel Boric.

    Al respecto, esta jornada en conversación con Radio Infinita, el ministro Cataldo también mostró su descontento con la situación, expresando que el truncamiento al avance del proyecto era “super frustante”, especialmente con los avances que se habían logrado en la discusión..

    “Nosotros llevamos mucho más de un año desde que se presentaron las indicaciones sustitutivas del proyecto”,. expresó. “Se estuvo meses fraguando el acuerdo en la Comisión de Trabajo, donde estuvo participando el ministro Gajardo, la ministra Orellana”.

    Ahora, indicó, quedaba una parte relevante en discusión “que tiene que ver con los aspectos más bien educativos (...) hicimos una ley ad hoc que preparó el camino para sala cuna”.

    Esta propuesta, añadió, era respaldada por un porcentaje importante de la oposición. E incluso, indicó, estuvo citada la comisión de Hacienda, esperando que en Educación esto prosperara.

    “Yo no personalizo el debate. Esto no se trata tanto del presidente de la comisión de Educación, como de una definición política. Lo que uno ve es eso: habiendo una mayoría de la oposición disponible a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, habiendo el Ejecutivo construido un marco regulatorio que por primera vez en 20 años lograba superar varias de las deficiencias que históricamente habían tenido las propuestas legislativas (de sala cuna)“, apuntó.

    Entonces, es frustrante, es super frustrante, porque Chile necesita una ley de sala cuna" añadió.

    No legislar el proyecto apuntó, es por sobre todo, “impedir que un número muy significativo de mujeres puedan tener equidad en el mundo del trabajo, puedan acceder al mundo del trabajo, no permitir que Chile mejore su indicador en productividad. Tiene hartas consecuencias”.

    “Si hay dudas técnicas, lo que corresponde legislativamente hablando es que se discuta legislativamente, que es lo que no sucedió en esta etapa, habiendo logrado salir de la Comisión de Trabajo

    En esta línea, Cataldo apuntó a que más que de ideología en legislar o no la materia, “creo que hay algo de mezquindad en esto, de no generar, entre comillas, ese triunfo para el gobierno saliente”.

    “Y esto no se trata de un triunfo para el gobierno saliente, es más, todos sabemos que con el avance legislativo que tenía salacuna, lo más probable es que se terminase promulgando con el próximo gobierno. Pero había que dar el paso, era importante dar el paso”, afirmó.

