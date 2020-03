Cathy Barriga responde a Mañalich: “Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia"

“Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mí un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida”, así respondió la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga esta tarde mediante una publicación en Instagram al ministro de Salud Jaime Mañalich. Esto, luego de que la autoridad de Salud, durante la entrega del balance de contagiados por coronavirus de esta mañana, indicara que la alcaldesa podría haber vulnerado la ley de derechos de los pacientes al dar a conocer en un matinal el día de ayer al segundo fallecido por Covid-19 del país mucho antes que lo informara el Minsal.

“Quiero ser enfático en señalar que la ley de derechos y deberes, cuya vigencia no ha sido cuestionada o puesta en paréntesis por el estado de excepción constitucional, sigue completamente vigente por el valor de la confidencialidad", expresó esta mañana el ministro Mañalich. "Ello implica que las personas que pueden saber de un caso determinado con nombre y apellido son el paciente, sus familiares cercanos, su equipo médico tratante, la seremi de Salud y, bajo orden del fiscal, como ya tenemos la orden, la entrega a organismos policiales definidos”.

La alcaldesa Barriga dio a conocer el fallecimiento en un programa de Mega, siendo posteriormente ratificada por el Minsal.

Al respecto, la alcaldesa Cathy Barriga respondió que cuando el hospital le informa a ella, “los protocolos ya se habían cumplido”.

“Primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local. Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa. Al mencionar la preocupación qué hay que tener con la familia ... señalar también que nadie del gobierno se ha comunicado con los familiares de la segunda persona fallecida del país por covid-19 , y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo... nuestro municipio y la Brigada epidemiológica de aislamiento social se encarga de eso”, agrega.