CDE interpuso querella criminal contra Migueles, dos abogados y dos conservadores por delitos de corrupción

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso, este miércoles 5 de noviembre, una querella criminal contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que representaron al Consorcio Belaz-Movitec en una disputa judicial con Codelco, y los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle.

La querella es también contra todos quienes resulten responsables, por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en el marco de la llamada trama bielorrusa.

La presentación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra los imputados Migueles, Yáber, Najle, Lagos y Vargas, por por presuntamente haber incurrido en una serie ilícitos asociados a pagos irregulares realizados a la pareja de Vivanco a cambio de gestiones de la exjueza a favor del consorcio chileno bielorruso CBM, empresa que prestaba servicios y mantenía una controversia legal con Codelco por término anticipado de contrato.

Según explicó el CDE en un comunicado, en este contexto, Vivanco como integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema “participó de una serie de decisiones a favor del consorcio ante la presentación de diferentes recursos de protección, queja y apelación en la Excma. Corte Suprema, realizando actuaciones con infracción a los deberes de su cargo, a cambio de beneficios económicos recibidos por su pareja”.