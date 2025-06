Celis se lanza contra alcaldesa Ripamonti tras informe de Contraloría que detectó perjuicio al patrimonio de Viña

Duros cuestionamientos contra la gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) lanzó el diputado Andrés Celis (RN) a raíz de los resultados que mostró un sumario de Contraloría respecto de la gestión de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM).

Y el organismo comandado por Dorothy Pérez detectó, entre otras cosas, que la CMVM mantiene una deuda previsional impaga que supera los $15.700 millones, sumado al pago de intereses, reajustes y gastos de cobranza por casi $1.000 millones.

Por lo mismo, el parlamentario sostuvo que “esto no es solo un desorden administrativo: es una bomba de tiempo que se ha venido alimentando año tras año con total irresponsabilidad. Estamos hablando de cotizaciones que se pagaron con más de 600 días de atraso, y una omisión gravísima en la gestión financiera del municipio”.

“La Contraloría no solo constató el no pago sistemático de cotizaciones entre, sino que también reveló que no se ha provisionado el impacto financiero de esta crisis, lo que representa un perjuicio directo al fisco. Aquí no hay espacio para excusas políticas ni evasivas”, sostuvo Celis.

De la misma forma, el parlamentario lamentó que la actual administración del Frente Amplio no haya tomado medidas para proteger sus derechos, asegurando que “llama la atención que la administración Ripamonti, siempre vinculada a posturas políticas ‘pro trabajadores’, no haya puesto sus esfuerzos en la defensa de sus derechos”.

“Da la impresión de que el Frente Amplio ha utilizado las banderas laborales solo como eslogan, y no como un compromiso real”, afirmó.

Ante la situación, Celis informó que ya remitió los antecedentes al Concejo Municipal de Viña del Mar, de manera que los concejales puedan ejercer su rol fiscalizador y evaluar las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.

Además, el diputado anunció la presentación de un proyecto de ley para fortalecer las sanciones a los directores de corporaciones municipales.

“Vamos a promover una ley que sancione con fuerza a quienes lideran estas entidades. Hoy, más allá de la responsabilidad administrativa, no existen herramientas eficaces para evitar abusos ni para sancionar como corresponde. Las corporaciones municipales se han convertido en el vehículo preferido de muchas municipalidades para operar en la opacidad, con total falta de transparencia, y eso se debe acabar”, concluyó.