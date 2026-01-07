Chevesich asume presidencia de la Suprema y compromete “actuar con la mayor celeridad” ante eventuales nuevos casos de corrupción

Este martes 6 de enero marcó un antes y un después en la historia del Poder Judicial. Luego de 202 años de existencia de la Corte Suprema, una mujer llegó a su presidencia. Se trata de la ministra Gloria Ana Chevesich, quien asumió formalmente en el cargo tras ser electa en un pleno complejo el pasado 15 de diciembre.

Pero aunque en su momento la magistrada enfrentó la resistencia de parte de sus pares, que incluso buscaron promover una candidatura alternativa -y de paso romper la tradición de que asuma el ministro con mayor antigüedad-, en el pleno de su votación los titulares del máximo tribunal demostraron unidad y confianza en el nuevo periodo.

Todo comenzó a eso de las 8.00 horas, cuando se marcó el primer ingreso de Chevesich al Palacio de Tribunales. Ya no solo como una magistrada, sino que ahora como la máxima autoridad del Poder Judicial.

En la explanada la esperaban funcionarios y ministros que presenciaron su llegada y la acogieron entre aplausos y algunos gritos de celebración. Ella, vestida con un vestido azul marino impecable no escondía su felicidad, por lo que se apresuró a que le tomaran las primeras fotos oficiales del día y emprendió rumbo a la que ahora es su nueva oficina.

Ahí, revisó rápidamente documentos administrativos. Firmó la cuenta diaria y las integraciones de las cuatro salas, junto con saludar al personal que se desempeña en la presidencia. Luego, Chevesich emprendió rumbo a La Moneda para su primer saludo protocolar, con el Presidente Gabriel Boric. El mandatario la recibió junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), en el Salón Rojo.

Pero la ceremonia estrella de la jornada era la que estaba programada para las 13 horas en el Salón de Honor de la Corte Suprema. En ese lugar se selló la asunción de Chevesich, quien estuvo acompañada, principalmente, por sus dos hijas, nietos y pareja, el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo.

Ellos, sin embargo, no eran los únicos. El lugar estaba lleno de autoridades. Además del Presidente Boric, concurrieron los ministros Gajardo, Luis Cordero y Antonia Orellana (FA). Asimismo, asistieron la presidenta del TC, Daniela Marzi; la fiscal nacional (s) Carmen Gloria Wittwer; la defensora nacional Verónica Encina; y entre otros, los exministros de la Corte Suprema Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Juan Eduardo Fuentes y Milton Juica.

Otra de las protagonistas fue la secretaria privada de la ministra, Vanessa Turrillas, quien desde que Chevesich fue confirmada como presidenta ha ido ganando notoriedad en los pasillos de la corte.

La primera mujer

Si bien cuando Chevesich fue ratificada como presidenta por el pleno de la Suprema sostuvo que el factor género no había pesado en la determinación de sus pares, durante la jornada de este martes el punto fue un tema central. Además abordó la crisis de la judicatura, la que catalogó como un periodo de “años horribles” y se comprometió a “actuar con la mayor celeridad” ante los posibles casos de corrupción que puedan surgir en su periodo.

De hecho, tanto ella como el Presidente Boric y la ministra Orellana hicieron hincapié en dicho punto. “Estoy aquí, frente a ustedes, frente a las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país, para afirmar con convicción que, pese a las barreras de género, no existen límites insuperables, y que con trabajo, estudio y perseverancia, las mujeres podemos asumir las más altas responsabilidades en cualquier ámbito que nos propongamos”, sostuvo la jueza generando aplausos en los presentes.

El jefe de Estado, por su parte, compartió sus impresiones con el equipo de comunicaciones del Poder Judicial, destacando que la trayectoria de la magistrada habla por sí sola. “Es una mujer de estudio, de esfuerzo, de rigor, que ha debido enfrentar casos de alta connotación mediática, de muchas presiones y que siempre se ha mantenido apegada a la ley, al derecho y al espíritu de la legislación”, sostuvo Boric.

Junto con ello, además, relevó el ímpetu con el que Chevesich ha enfrentado los casos de corrupción. “Creo que sus palabras fueron muy certeras hoy día en donde además no evade la crisis sino que se hace cargo, la pone en su justa dimensión y propone medidas muy claras para poder enfrentarla”, dijo.

A su turno, Orellana remarcó: “Muestra que pese a las barreras de género y las brechas de desigualdades, no hay puestos en ninguno de los poderes que las mujeres no puedan alcanzar (...) Creo que esto es una gran noticia para las mujeres del país y para las historias, y espero que conduzca sabiamente al Poder Judicial”.

La despedida de Blanco

En medio de la ceremonia, el expresidente Ricardo Blanco aprovechó de hacer el cierre de su gestión, y aunque igualmente destacó el hecho de que Chevesich será la primera mujer presidenta del organismo, sus palabras estuvieron centradas en remarcar las dificultades que ha enfrentado la judicatura los últimos dos años.

En su discurso de despedida, que se extendió por cerca de 15 minutos, Blanco reconoció que su gestión estuvo cruzada por una de las mayores crisis de la institución y aseguró: “Enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial (...) y que produjeron internamente un daño inconmensurable y en la opinión pública una falta de credibilidad en el sistema judicial”.

Relevó, junto con ello, que las acciones que emprendió apuntaron siempre a dar mayor transparencia a los tribunales del país.

“La señal que se dio a toda la comunidad fue prístina, el Poder Judicial no tolera actos de corrupción ni jamás lo hará. Los jueces debemos impartir justicia con apego a las leyes vigentes y a la Carta Fundamental, con transparencia, imparcialidad y de forma eficaz, alejados de toda actuación que atente contra esos valores. Todo juez, jueza, ministro o ministra debe administrar justicia con total fidelidad y adhesión a estos conceptos normativos y éticos y aquellos que se alejan de estos predicamentos deben ser apartados de la institución, como lo hizo el propio Poder Judicial en la mayor parte de los casos comprobados de corrupción", destacó el magistrado.