Choque de buses en Maipú deja al menos 12 heridos

La mañana de este miércoles se registró un choque de dos buses en la comuna de Maipú, en el sector poniente de la Región Metropolitana. A raíz de este hecho, al menos 12 personas resultaron lesionadas.

El hecho se produjo pasadas las 6.00 de la mañana, en avenida Victoria con Rinconada, donde un bus interurbano que transitaba en dirección hacia el oriente colisionó a un bus RED, del recorrido 348, tras virar hacia el norte.

El capitán de Bomberos de Maipú, Ricardo Becerra, señaló en Chilevisión que llegaron cuatro unidades con 24 voluntarios al sector.

En total, los funcionarios atendieron a 12 personas, según explicó Becerra 10 de ellas se encontraban en “verde” y dos en “amarillo”.

“Los verdes se pueden movilizar solos, es decir, no tienen ningún tipo de lesión que les impida trasladarse o movilizarse a un lugar seguro. Los amarillos requieren una atención más personalizada y requieren una inmovilización producto de que tienen algún tipo de lesión”, detalló.

Respecto a los dos heridos con más complejidad, el funcionario aclaró que fueron trasladados a centros asistenciales, donde se les atenderá conforme a sus requerimientos.

Uno de los 12 heridos es un menor de edad, quien viajaba en brazos de su madre. Según informó el capitán de Bomberos, la mujer resultó con lesiones leves, mientras que el niño habría resultado ileso.

Las causas del accidente están siendo investigadas y, de momento, se mantiene alta congestión en el lugar, por lo que desde Transporte Informa llamaron a conducir con precaución.