“Cierra un capítulo en este doloroso duelo”: familia Piñera Morel valora informe de la DGAC sobre muerte del expresidente

Este viernes la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer el informe con los resultados de la investigación sobre la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera Echenique, quien falleció el 06 de febrero de 2024, luego que el helicóptero que él mismo piloteaba cayera en el lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

El documento determinó que la falta de visibilidad desde la cabina fue la causa por la que el helicóptero del exmandatario terminó hundiéndose en lago. En concreto, la cabina sufrió el fenómeno “flash fogging”, que consiste en el empañamiento repentino de los vidrios, lo que provocó “la pérdida temporal de visibilidad”.

Al respecto, la familia Piñera Morel emitió un comunicado, donde valoraron los resultados de la investigación.

“Valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla", sostienen.

Junto con ello, la familia agradeció el “permanente” apoyo, “cariño y respeto” que han recibido tras el fallecimiento del exmandatario.