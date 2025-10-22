SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cinco militares serán imputados por apremios ilegítimos: tribunal fija fecha de formalización en caso Franco Vargas

La audiencia se realizará el 3 de diciembre. Un comandante, un capitán, dos tenientes y un enfermero que participaron de la fatal marcha en Putre serán formalizados por apremios ilegítimos.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews

Desde los primeros meses de este año que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se encontraba afinando lo que será la formalización contra los imputados por la muerte del joven conscripto del Ejército Franco Vargas.

Si bien ya en abril, justo cuando se cumplió una año de la muerte de Vargas, Carrera mantenía en la mira al menos a cuatro uniformados por su presunta responsabilidad en el deceso del joven de 19 años, varias diligencias adicionales lo llevaron a ir retrasando esa instancia.

Algunas de ellas tuvieron relación con una querella que presentó el abogado Humberto Palamara Iribane, quien representa legalmente al comandante del batallón al que pertenecía Vargas, Claudio Guajardo Pinochet. En esa acción, el querellante pedía interrogar a varios uniformados, entre ellos el propio comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

Sin embargo, desde el entorno de Vargas sostienen que lo que busca Guajardo es evitar su situación procesal buscando deslindarse de responsabilidad. La acción penal del comandante apuntó a los altos mandos del Ejército, alegando que fueron ellos quienes no tomaron las precauciones para que se realizase la marcha ni tampoco realizaron exámenes preventivos a los jóvenes.

Guajardo era quien tenía el grado militar más alto el 27 de abril, día en que se desarrolló la marcha de Putre a Pacollo, donde Vargas perdió la vida tras sufrir tres desmayos y no ser atendido. En ese periplo, otros 45 conscriptos sufrieron problemas de salud.

Así las cosas, el viernes de la semana pasada, ya con las imputaciones claras y la mayoría de las diligencias preliminares despejadas, el fiscal Carrera presentó la solicitud de formalización ante el Juzgado de Garantía de Arica. Ese texto, al cual tuvo acceso La Tercera, apunta a cinco militares.

Quienes son los imputados

Los imputados son el comandante Claudio Guajardo, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; el capitán Michael Fritz, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; el teniente Björn Wohllk, por apremios ilegítimos; el teniente Bastián Troncoso, por cuasidelito de lesiones, y el enfermero militar Manuel Zambrano, por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones. Todos en calidad de autor.

Se trata de cinco uniformados que participaron y tuvieron algún grado de mando en la marcha realizada por los conscriptos del Regimiento Motorizado N° 24 Huamachuco de Putre.

Tras recibir la solicitud, el Juzgado de Garantía fijó el 3 de diciembre para la audiencia de formalización a las 8.30. En caso de no presentarse a la audiencia, y de no mediar justificación, los imputados podrían ser detenidos y puestos en prisión preventiva.

El abogado de la familia de Vargas, Sebastián Andrade, valora que se haya fijado fecha, una instancia que venían esperando hace meses: “Los imputados que van a enfrentar esta audiencia de formalización son justamente los que estábamos esperando que enfrenten los cargos que se les van a informar ese día. Como se puede apreciar en la solicitud de la Fiscalía, todos van a tener que ser formalizados, por lo que también es nuestra teoría del caso como parte querellante, que es participar de la comisión del delito de apremios ilegítimos”.

Asimismo, el querellante del Estudio Jurídico MRM Legal Abogados comenta que los imputados “hicieron abuso de su cargo” en el marco de la fatídica marcha. “Haciendo abuso de ese cargo es que provocan estos apremios ilegítimos que causaron secuelas que van a seguir de por vida a los jóvenes que terminaron lesionados y en el caso de mi representada, Romy Vargas, la pérdida de un hijo, que lo que buscaba era hacer carrera en esta institución”.

“Estamos felices de que se haya fijado fecha. Se prevé que pueda ser una audiencia de dos jornadas. Sabemos que se ha hecho una investigación acuciosa, bien acabada”, afirmó. Por último, dijo que esperaba que la Fiscalía ese día pida la prisión preventiva para los cinco imputados. ”Nosotros la vamos a pedir y nos parece que, por la pena asignada, la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas, es proporcional”.

Quien no estuvo de acuerdo con el listado de imputados es el abogado de Guajardo. “La formalización corta el hilo por lo más delgado, en cuanto libera de responsabilidad al alto mando del Ejército y a los que los encubrieron, por la responsabilidad que les cabe por el hecho comprobado a los conscriptos del contingente 2024”.

Palamara afirma que los conscriptos fueran enviados a hacer su servicio militar a la Brigada Motorizada No 24 Huamachuco, ubicada en la localidad de Pacollo, a 4.192 metros de altura, “sin estar vacunados contra la influenza, sin que se les realizaran exámenes de hipobaria y sin advertirles a los oficiales a cargo de los conscriptos de estas deficiencias”.

Más sobre:Franco VargasEjércitoMilitaresPutreFiscalía de Arica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Quiénes son las juezas que absolvieron a los ocho acusados del caso SQM

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños
Chile

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial
Negocios

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League

Desde mil pesos: La Serena sorprende con los precios de las entradas ante Audax Italiano mientras lucha por la permanencia

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas
Cultura y entretención

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales