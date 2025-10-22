Cinco militares serán imputados por apremios ilegítimos: tribunal fija fecha de formalización en caso Franco Vargas

Desde los primeros meses de este año que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se encontraba afinando lo que será la formalización contra los imputados por la muerte del joven conscripto del Ejército Franco Vargas.

Si bien ya en abril, justo cuando se cumplió una año de la muerte de Vargas, Carrera mantenía en la mira al menos a cuatro uniformados por su presunta responsabilidad en el deceso del joven de 19 años, varias diligencias adicionales lo llevaron a ir retrasando esa instancia .

Algunas de ellas tuvieron relación con una querella que presentó el abogado Humberto Palamara Iribane, quien representa legalmente al comandante del batallón al que pertenecía Vargas, Claudio Guajardo Pinochet. En esa acción, el querellante pedía interrogar a varios uniformados, entre ellos el propio comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

Sin embargo, desde el entorno de Vargas sostienen que lo que busca Guajardo es evitar su situación procesal buscando deslindarse de responsabilidad. La acción penal del comandante apuntó a los altos mandos del Ejército, alegando que fueron ellos quienes no tomaron las precauciones para que se realizase la marcha ni tampoco realizaron exámenes preventivos a los jóvenes.

Guajardo era quien tenía el grado militar más alto el 27 de abril, día en que se desarrolló la marcha de Putre a Pacollo, donde Vargas perdió la vida tras sufrir tres desmayos y no ser atendido. En ese periplo, otros 45 conscriptos sufrieron problemas de salud.

Así las cosas, el viernes de la semana pasada, ya con las imputaciones claras y la mayoría de las diligencias preliminares despejadas, el fiscal Carrera presentó la solicitud de formalización ante el Juzgado de Garantía de Arica. Ese texto, al cual tuvo acceso La Tercera, apunta a cinco militare s.

Quienes son los imputados

Los imputados son el comandante Claudio Guajardo, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; el capitán Michael Fritz, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio; el teniente Björn Wohllk, por apremios ilegítimos; el teniente Bastián Troncoso, por cuasidelito de lesiones, y el enfermero militar Manuel Zambrano, por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones. Todos en calidad de autor.

Se trata de cinco uniformados que participaron y tuvieron algún grado de mando en la marcha realizada por los conscriptos del Regimiento Motorizado N° 24 Huamachuco de Putre.

Tras recibir la solicitud, el Juzgado de Garantía fijó el 3 de diciembre para la audiencia de formalización a las 8.30. En caso de no presentarse a la audiencia, y de no mediar justificación, los imputados podrían ser detenidos y puestos en prisión preventiva.

El abogado de la familia de Vargas, Sebastián Andrade, valora que se haya fijado fecha, una instancia que venían esperando hace meses: “Los imputados que van a enfrentar esta audiencia de formalización son justamente los que estábamos esperando que enfrenten los cargos que se les van a informar ese día. Como se puede apreciar en la solicitud de la Fiscalía, todos van a tener que ser formalizados, por lo que también es nuestra teoría del caso como parte querellante, que es participar de la comisión del delito de apremios ilegítimos”.

Asimismo, el querellante del Estudio Jurídico MRM Legal Abogados comenta que los imputados “hicieron abuso de su cargo” en el marco de la fatídica marcha. “Haciendo abuso de ese cargo es que provocan estos apremios ilegítimos que causaron secuelas que van a seguir de por vida a los jóvenes que terminaron lesionados y en el caso de mi representada, Romy Vargas, la pérdida de un hijo, que lo que buscaba era hacer carrera en esta institución”.

“Estamos felices de que se haya fijado fecha. Se prevé que pueda ser una audiencia de dos jornadas . Sabemos que se ha hecho una investigación acuciosa, bien acabada”, afirmó. Por último, dijo que esperaba que la Fiscalía ese día pida la prisión preventiva para los cinco imputados. ”Nosotros la vamos a pedir y nos parece que, por la pena asignada, la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas, es proporcional”.

Quien no estuvo de acuerdo con el listado de imputados es el abogado de Guajardo. “La formalización corta el hilo por lo más delgado, en cuanto libera de responsabilidad al alto mando del Ejército y a los que los encubrieron, por la responsabilidad que les cabe por el hecho comprobado a los conscriptos del contingente 2024”.

Palamara afirma que los conscriptos fueran enviados a hacer su servicio militar a la Brigada Motorizada No 24 Huamachuco, ubicada en la localidad de Pacollo, a 4.192 metros de altura, “sin estar vacunados contra la influenza, sin que se les realizaran exámenes de hipobaria y sin advertirles a los oficiales a cargo de los conscriptos de estas deficiencias”.