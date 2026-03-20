Clínicas valoran la alerta sanitaria oncológica y afirman estar disponibles para buscar “soluciones” a las listas de espera

Este viernes el Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, firmó el decreto que declara alerta sanitaria en todo el país por emergencia de salud pública, asociada a las listas de espera de 27 mil pacientes oncológicos.

La situación se enmarca en cifras entregadas por el propio Ministerio de Salud (Minsal), desde donde señalaron que 7.716 pacientes se encuentran en listas de espera oncológicas no GES, mientras que 19.613 presentan retrasos en las Garantías de Oportunidad GES.

En ese escenario, la asociación gremial Clínicas de Chile emitió un comunicado, a través del cual manifestó que los centros asistenciales agrupados valoran la medida.

“Todas las iniciativas orientadas a fortalecer el acceso oportuno y la continuidad de la atención de los pacientes son muy relevantes, particularmente cuando abordan patologías de alta complejidad como el cáncer”, señalaron.

En ese sentido, indicaron que “la colaboración público-privada ha demostrado ser vital para avanzar en las necesidades y problemáticas que enfrentamos como país”.