CNTV da por superada polémica con el gobierno por emisión de campaña contra la violencia a las mujeres

El presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Mauricio Muñoz, dio por terminada la controversia con el gobierno a causa de la no emisión de una campaña contra la violencia a las mujeres.

La campaña en cuestión fue realizada para dar a conocer la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Sin embargo, el CNTV rechazó en primera instancia la emisión del spot en vista de las próximas elecciones presidenciales de segunda vuelta. Según el organismo, en “periodos electorales, como el actual, hay que ser muy estricto con los mensajes que el Estado y la autoridad difunden”.

Luego de que el gobierno apelara a esta decisión, el CNTV aprobó la emisión de la campaña por 9 votos a favor y dos en contra. Según explicó el presidente de este organismo a La Tercera ayer, se tuvieron en cuenta los argumentos del Ejecutivo, “en el sentido de que no se trata de una campaña vinculada a cuestiones contingentes o electorales, sino que una campaña sobre bienes públicos permanentes como es la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres”.

Con todo, esta mañana durante el sorteo del orden de la franja electoral, Muñoz dio por finalizado este episodio: “Primero totalmente superado. Segundo, el consejo tiene su institucionalidad que establece que para aprobar campañas de interés público, con todas las virtudes que ellas puedan tener, se requiere de mayorías calificadas que en una primera ocasión no se alcanzaron. Y luego frente a los nuevos argumentos dados por el Ejecutivo, efectivamente hubo una reconsideración respecto de la primera no aceptación, para luego ser aceptada de manera que la campaña está transmitiéndose desde ayer en la tarde. En consecuencia no hay polémica”.

“Eso sí, quisiera hacer un punto. El CNTV es un organismo que goza de autonomía constitucional, en consecuencia, lo saludable siempre es la interpelación institucional, más que puntos comunicacionales”, cerró.