Coimas, viajes y celulares borrados: las claves tras la formalización de la trama bielorrusa

Durante muchos años Mario Vargas y Eduardo Lagos se dedicaron al derecho penal, y como abogados defensores o querellantes ingresaron a distintas salas de los tribunales que se alojan en el Centro de Justicia de Santiago. Sin embargo, durante la jornada de este viernes les tocó hacerlo de una manera totalmente distinta: portando la chaquetilla amarilla de imputados, esposados y custodiados por funcionarios de Gendarmería.

Junto a ellos caminó Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, con quienes comparten la misma situación procesal. Los tres están imputados y detenidos en la causa que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos por los presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en un caso denominado como trama bielorrusa y que durante las últimas horas tuvo su primera audiencia de formalización.

Se trató de una jornada donde la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el persecutor Marco Muñoz expusieron los hechos por los que se les indaga, y si bien aún no fue el turno de Vivanco -pues primero se debe tramitar la querella de capítulos que se ingresó a su respecto-, se mencionarán las maniobras que habrían realizado para favorecer a la empresa que Vargas y Lagos representaban -el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec- y los millones que presuntamente recibieron por ganar una millonaria contienda judicial contra Codelco.

Wittwer fue clara en sostener que, siendo Vargas y Lagos abogados de Belaz Movitec, se habrían beneficiado de la posición de Vivanco como ministra de la Suprema, quien junto a varios otros supremos y abogados integrantes falló en favor de dicha empresa y recibió retribuciones económicas a través de Migueles .

El Ministerio Público detalló que producto de la labor de Vargas y Lagos, Belaz Movitec recibió de la estatal más de $ 17 mil millones, presuntamente gracias al despliegue de Vivanco. Y por ello, a la exmagistrada se le habría devuelto el favor. De acuerdo con lo expuesto por la persecutora, Vivanco y Migueles habrían recibido, en suma, al menos $ 69 millones, divididos en tres pagos.

El primero habría tenido lugar el 4 de julio de 2023, por US$ 15.600, retirado según Wittwer por la propia Vivanco en las oficinas de Vargas y Lagos. El segundo, el 18 de diciembre de 2023, por US$ 14.000, supuestamente retirado por Migueles, y el tercero, en junio de 2024, por $ 45 millones.

Todo aquello, como explicó detalladamente el fiscal Muñoz, asociado a diversas maniobras para ocultar el origen ilícito de los fondos y lavarlos, lo que incluyó favores de los conservadores Sergio Yáber y Yamil Najle, y también peticiones al dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

Pese al relato de los hechos de la Fiscalía, la destituida ministra es clara en sostener que ella no ha recibido ningún peso de manera irregular. “Jamás he estado en la oficina de Lagos y Vargas, de hecho, mi abogado me dio la dirección para revisar por qué me sitúan en ese lugar. Yo tengo un departamento muy cerca de allí y, además, suelo ir a peluquerías del barrio, pero nunca conocí esa oficina y menos recibí nada de ellos en ese lugar u otro”, dijo a La Tercera.

Sobre el mismo punto, el abogado Sergio Contreras, quien representa a Vargas, coincidió y descartó que se hicieran pagos irregulares: “¿Alguien ha visto documentos que prueben eso? ¿Se presentaron registros? ¿Hay registros de que la ministra haya ingresado a las oficinas o que Mario Vargas haya estado en la oficina en ese momento? Me parece gravísima la imputación que se hace, falsa por lo demás".

Durante la audiencia, el fiscal Muñoz también mencionó que en medio de la revisión de los celulares que se le incautaron a Vivanco se advirtió que habían sido borrados. Ante esa acusación, la exjueza también hizo sus descargos: “Incautaron uno que estaba borrado porque era una cuenta que cerré meses antes y los otros dos que sí usaba, uno personal y uno de la corte, estaban en pleno uso. Tenía el borrado para venderlo y me lo quitaron igual, aunque les dije que estaba reseteado”.

Vivanco insistió en que para ella la labor de los fiscales ha sido desprolija. “Me parece que la Fiscalía está presentando muy livianamente sus antecedentes, pues la georreferenciacion hay que manejarla con cuidado y cruzarla con otros datos que, al parecer, por el apuro no hicieron”, acotó.

Los viajes

Hasta antes de la audiencia se habían conocido antecedentes referentes a que Vivanco y Migueles habían realizado viajes al extranjero con parte de los dineros de las supuestas coimas. Sin embargo, hay otros periplos que, a juicio del Ministerio Público, son sospechosos.

Se trata de los que habrían realizado en el mismo avión y con el mismo destino Jaime Duch León, director de Movitec, una de las sociedades que integran el consorcio.

Dicha situación también se abordó en la querella interpuesta por el CDE: “Llama la atención que Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles coincidieron en tres vuelos durante el año 2019 con el directivo de Movitec Jaime Duch León (hijo del expresidente de la empresa)”.

Consultada sobre el punto, Vivanco recalcó que “jamás coincidí con los dueños de la empresa, y nunca los conocí. Con Vargas coincidí en un viaje en que fue con su mujer por su parte y yo con Gonzalo y un amigo nuestro, pero no era viaje conjunto”.

La formalización de Migueles, Vargas y Lagos continuará este sábado a las 9 horas y podría extenderse hasta la jornada del lunes 10 de noviembre. En el intertanto, los imputados se mantendrán recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.