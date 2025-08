Colegio de Profesores rechaza dichos de Sichel sobre rol de docentes en incidentes en Liceo 7: “Lo dice al voleo y sin pruebas”

El Colegio de Profesores criticó esta tarde las declaraciones del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, a quien acusan de culpar al los docentes del Liceo 7 de Ñuñoa de haber facilitado los incidentes ocurridos en el establecimiento el pasado lunes.

Cabe recordar que la autoridad comunal anunció que presentará una querella contra quienes resulten responsables por las violentas manifestaciones registradas en las inmediaciones del recinto -que incluyeron barricadas incendias por parte de encapuchados y overoles blancos- y, además, instruyó la aplicación de la ley Aula Segura.

En este marco, desde el gremio recordaron que “Sichel señaló la existencia de ‘elementos para fabricar bombas molotov, panfletos alusivos al ‘Agosto Negro’ y presencia de activistas externos’ dentro del liceo, sugiriendo que los profesores habrían sido facilitadores de estos hechos”.

Tras expresar su respaldo a los educadores del liceo, desde el Colegio de Profesores cuestionaron que “las afirmaciones fueron realizadas sin evidencia y sin dar espacio a la comunidad educativa para ejercer su derecho a defensa”.

Al respecto, el presidente del gremio, Mario Aguilar, expresó que los afirmado por Sichel “ es inaceptable, porque no tiene ninguna prueba, no hay ningún antecedente que señale aquello, y lo dice al voleo” . En este sentido, calificó los dichos de la autorida como “abusivos, irresponsables y totalmente infundados”, y denunció que los docentes del Liceo 7 han sido “denostados gratuitamente y de manera muy irresponsable por parte del alcalde, como sostenedor y jefe directo de la comunidad educativa”.

Por el contrario, Aguilar valoró la labor que realizan los profesores cuando deben enfrentar hechos de estas características y acusó que los docentes han sido abandonados por la autoridad en esta materia.

“Lo que hacen mis colegas, señor Sichel, es proteger a sus estudiantes y a la comunidad. Sin contar con recursos ni con apoyo, enfrentan estas situaciones de la mejor manera posible. En muchas ocasiones han salvado situaciones extremas gracias a su actuar oportuno y su enorme compromiso y responsabilidad”, relevó.

Así, desde el Colegio de Profesores rechazaron cualquier intento de responsabilizar a los educadores “por situaciones de violencia generadas en un contexto estructural de desprotección institucional” y exigieron “que se atiendan las necesidades docentes y se construya un diálogo basado en el respeto, no en la estigmatización ni el espectáculo”.

Comunicado del Liceo 7

Por su parte, el equipo docente del Liceo 7 “José Toribio Medina” emitió un comunicado donde, al igual que lo expresado por el gremio, denuncia la falta de respaldo institucional, la ausencia de recursos básicos y el peligro que implican afirmaciones públicas “infundadas”.

En el texto, denuncian su “decepción y malestar ante las declaraciones emitidas ayer por el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, respecto al rol que desempeñamos como docentes frente a las situaciones de extrema complejidad vividas en nuestro colegio”.

“La crisis de la educación pública no es un fenómeno reciente ni exclusivamente económico. También es una crisis de comprensión, de respaldo institucional y de compromiso real por parte de los sostenedores. Esta carencia la hemos vivido, y la seguimos enfrentando como comunidad educativa, más allá del gobierno de turno. Sin embargo, lo que hoy presenciamos va más allá del abandono: el alcalde Sichel no solo ha desatendido las necesidades de nuestra comunidad en lo económico y en lo simbólico, sino que ha optado por instalar un discurso de menoscabo y falsedad que no podemos aceptar” , manifestaron.

Al respecto, declararon que, pese a este escenario, “la comunidad educativa ha seguido actuando con responsabilidad, conteniendo física y emocionalmente a sus estudiantes, enfrentando emergencias sin protocolos oficiales y buscando soluciones internas ante el abandono”.