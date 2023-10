Comerciante de Estación Central denuncia extorsión del Tren de Aragua: balearon su almacén

Un preocupante hecho se registró durante la madrugada de este jueves en Estación Central.

Un comerciante de nacionalidad peruana denunció haber sido extorsionado por el peligroso cartel venezolano Tren de Aragua. El trabajador, que mantiene un almacén en calle Toro Mazote, señaló que hace unos días recibió un papel con un amenazante mensaje.

En el texto, que fue presentado por el matinal de Chilevisión, se podía leer “Comunícate a la brevedad a este número. Atte. el Tren”. En el papel de cuaderno, escrito con lápiz pasta azul, aparecía un teléfono.

Así las cosas, durante la madrugada de este jueves, un sujeto baleó el local. De acuerdo a información de Carabineros, el hecho habría a eso de las 3.25. De acuerdo a un video exhibido en dicho canal, obtenido desde las cámaras de seguridad del sector, un sujeto llegó al lugar en moto, se bajó y efectuó los disparos. Habrían sido 12 impactos balísticos a la cortina metálica del local comercial.

Carabineros del Labocar iniciaron una investigación por este hecho. “Es chocante llegar y encontrarse con esta cantidad de disparos. Obviamente que uno teme mucho”, dijo el trabajador en conversación con Chilevisión. “Yo no tengo nada con nadie, ninguna riña. No tengo explicación por qué al local mío”, agregó.

El hombre explicó que la carta le llegó el 31 de agosto. “Desentendí eso, no llamé, no hice nada”. Dicho papel había sido entregado por un sujeto en moto a una mujer, quien se lo dio posteriormente. El hombre no denunció el hecho.

“Decido no responder porque he escuchado y he visto en las noticias que uno cae en eso, que puede ser víctima de extorsión, para sacarte dinero. Ese fue mi motivo porque no procedí y uno puse una denuncia en Carabineros”, añadió.