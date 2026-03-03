Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba proyecto que crea nueva modalidad de ingreso a la PDI

Tras el receso legislativo, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones (PDI) y modifica su estatuto del personal.

El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, busca fortalecer la profesionalización de la institución, aumentar el personal operativo y modernizar la formación de los aspirantes investigadores.

Es por esto que el texto crea el escalafón de Oficiales Policiales Investigadores, quienes deberán contar con título profesional otorgado por una institución de educación acreditada.

Asimismo, incorpora cursos de capacitación y especialización como requisito para los ascensos y amplía los cargos destinados a funciones operativas. Además, establece una carrera funcionaria que contempla hasta 25 años de servicio en labores operativas y cinco años en cargos de jefatura.

La diputada Alejandra Placencia (PC) evaluó que la iniciativa representa un avance relevante para contar con una policía más efectiva, eficiente y con mejor uso de los recursos públicos. Además destacó que promueve la formación continua de sus funcionarios y funcionarias al permitir mantener por más tiempo sus capacidades dentro de la institución.

Adicionalmente, valoró la importancia del rol de la autoridad civil en la conducción de las policías y señaló que el fortalecimiento del control civil no busca mandatar a la PDI sobre lo que debe hacer, sino contar con una mirada integral sobre cómo avanza y se desarrolla la institución, especialmente, ante la necesidad de una formación policial moderna que responda a las actuales demandas del país.

Por otro lado, el diputado Diego Schalper (RN), aunque respaldó la profesionalización, rechazó que el poder político sea quien defina los contenidos curriculares y las evaluaciones. El parlamentario argumentó que, si bien la PDI depende del Ministerio de Seguridad, la definición técnica de la formación debe nacer desde la propia institución.

Por tales razones, el proyecto se aprobó pero sin las normas relacionadas con la definición de los contenidos formativos, interpretación que según se señaló, coincide con el planteamiento de la propia Policía de Investigaciones.