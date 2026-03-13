Comisionado para Macrozona Norte adelanta que la próxima semana comenzará la ejecución de las barreras físicas en la frontera

El comisionado para la Macrozona Norte, almirante (r) Alberto Soto, detalló las medidas que se implementarán para fortalecer el control fronterizo, incluyendo barreras físicas y “obstáculos contra movilidad”, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de migrantes.

Desde Iquique, en la Región de Tarapacá, Soto dio a conocer los primeros pasos del plan Escudo Fronterizo, tras ser nombrado el mismo día en que el Presidente José Antonio Kast asumió su cargo y firmó sus primeros decretos.

“Les dije en detalle que consiste el esfuerzo del gobierno y del Estado de Chile para lograr el efecto deseado que es aumentar, establecer el control fronterizo”, afirmó Soto en conversación con T13.

Inicio de obras y medidas de control

El comisionado explicó que las faenas de construcción de barreras físicas comenzarán la próxima semana, una vez ejecutadas todas las coordinaciones previas y con la autorización del Presidente de la República.

“La primera acción que vamos a comenzar a hacer, ya se hizo la planificación, y ahora la visible parte de la semana que viene, a través de la instalación de obstáculos contra movilidad, es una habilitación compleja”, señaló Soto.

Estas medidas no se limitarán a una zanja, sino que contemplan un conjunto de “técnicas y obstáculos contra movilidad”, diseñadas para dirigir el tránsito de personas hacia los pasos habilitados. Entre las opciones consideradas están zanjas, pequeños muros y cercos perimetrales.

“Entonces, decir que esto es una instalación de zanja, es quedarse corto, es quedarse muy corto. Esto involucra alrededor de 300 tareas distintas, más de 19 ministerios involucrados y todos los servicios fronterizos”, añadió Soto.

Coordinación interministerial y alcance territorial

El plan se ejecutará simultáneamente en las tres regiones que conforman la Macrozona Norte: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y contará con la participación del Ejército, el Ministerio de Obras Públicas y otros organismos del Estado encargados de regular los procesos.

Soto enfatizó que el objetivo es implementar medidas de corto, mediano y largo plazo, con énfasis en los sectores más vulnerables de la frontera, y generar zonas de confluencia y vigilancia que permitan un control físico efectivo de la movilidad irregular.

“No solo se trata de la construcción de una zanja, sino de medidas de todo tipo, técnicas y legales, que permitan dar cuenta de esta realidad que como país aún tenemos un gran espacio de mejora”, concluyó el comisionado.