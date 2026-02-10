Cómo fue que Los Pulpos se asentaron en la Región Metropolitana rivalizando con otras bandas como el Tren de Aragua

Según los registros policiales, fue en medio de la pandemia cuando Los Pulpos comenzaron a tender sus tentáculos en Chile. La banda criminal, que tiene su origen en Trujillo, ciudad minera ubicada al norte de Perú, veía con buenos ojos aprovechar la amplia población peruana que reside en Chile desde los noventa para instalar sus giros delictuales .

Después de todo, históricamente ese ha sido el principal grupo en el cual esta agrupación concentra sus ataques: personas de nacionalidad peruana que tengan conocimiento de su funcionamiento, generalmente relacionados a la actividad comercial, y que puedan pagar por los requerimientos que estos sujetos hacen.

Este lunes, la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones dieron cuenta de la detención de 20 sujetos vinculados a esta agrupación que extorsionaba a comerciantes del centro de Santiago. Los aprehendidos se suman a otros 30 de la misma banda desde 2021, cuando la PDI empezó a recibir los primeros reportes de extorsión.

Las actividades criminales de Los Pulpos, que van desde incendiar locales comerciales a cometer homicidios, se han mantenido estables dentro del lustro que llevan en Chile. De hecho, la policía tiene en sus registros que en febrero de 2025 cometieron un asesinato a una persona de nacionalidad peruana.

Parte del éxito de sus operaciones radica en la capacidad que ha tenido esta organización criminal para diferenciarse de otras bandas en su forma de plantearse en los territorios: si unos querían más lugares, estos preferían menos, pero seguros .

Menos es más

Para la policía, la principal diferencia entre el Tren de Aragua, agrupación venezolana que ganó terreno en Chile desde 2023, es que Los Pulpos no tienen, hasta ahora, fines expansionistas . A diferencia de la agrupación liderada por el Niño Guerrero, los peruanos prefirieron tomarse ciertas comunas y permanecer ahí.

Esas comunas son la parte norte de la comuna de Santiago, Recoleta e Independencia, zonas con amplia población y locales peruanos. “Hay un factor que es bien relevante, es una banda con una lógica territorial muy internalizada. Abarcan menos, pero con mayor control. A diferencia de otras organizaciones criminales que han llegado al país con una lógica más expansionista, como es el caso del Tren de Aragua”, explica el jefe de la Brigada Investigadora Contra el Crimen Organizado, subprefecto Cristián Sepúlveda.

De hecho, en Perú funcionaron de una manera similar. Allá se movieron prácticamente solo en Trujillo y no llegaron mayormente a Lima. Eso sí, en esa ciudad lo hicieron por la facilidad para obtener explosivos , uno de los elementos que utilizan para sus actos extorsivos.

Fue así como, en una suerte de tregua entre pares, fue que coexistieron con la llegada del Tren de Aragua, que se masificó en época similar a la de Los Pulpos en Chile. Si bien el grupo venezolano también tuvo presencia en esas comunas de la zona norte de la Región Metropolitana, Los Pulpos se concentraron en mantener a comerciantes peruanos como sus víctimas. Controlar las zonas donde hay mayor presencia de peruanos, independientemente de si allí ya estaba el Tren de Aragua, era la misión de esta agrupación .

“Una de las características distintivas es que la víctima tiene que ser peruana, porque entienden que un ciudadano peruano va a acceder más fácilmente a la extorsión, porque tienen experiencia de 30 años y saben cuáles son las consecuencias en caso de que no lo hagan”, explica Sepúlveda.

¿Dónde está el líder?

La estructura de Los Pulpos no es vertical, dice el prefecto Sepúlveda. Al menos, no en la célula que llegó a Chile. Acá se ha identificado a seis sujetos que cumplían roles de “jefes de plaza” por encima de otros soldados, que oficiaban de punteros, pistoleros o quienes provocaban incendios.

Sin embargo, sí cuentan con un líder internacional. En una trabajo policial mancomunado entre Chile y Perú, las autoridades se encuentran alertas a la presencia de Jhonsson Smit Cruz Torres, el capo máximo de Los Pulpos.

Hasta ahora, no habría registros de que este sujeto esté o haya pasado por Chile. “Los antecedentes que manejamos no dan cuenta de la presencia de este sujeto, históricamente o actualmente en Chile. En el marco de la cooperación internacional, lógicamente, cualquier antecedente que tengamos lo daremos a conocer con los países requirentes”, agregó el policía.

Una de las dificultades que tienen las policías para dar con Cruz Torres es que el sujeto se realizó una cirugía para modificar su rostro . “Es un hecho que es de público conocimiento y ha sido bien difundido en Perú, con imágenes que fueron tomadas en Bolivia, en las cuales se habría detectado a esta persona con evidentes cambios en su rostro”, afirma el policía.

Por último, el jefe policial comenta que una de las actividades que llamó su atención respecto al actuar de Los Pulpos fue la realización de incendios en locales comerciales como método para infundir miedo. “Son prácticas delictivas que en Chile no estamos acostumbrados y se corre muchas veces el riesgo de que estas prácticas después posteriormente se internalicen”, explica.