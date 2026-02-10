SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cómo fue que Los Pulpos se asentaron en la Región Metropolitana rivalizando con otras bandas como el Tren de Aragua

    La organización de origen peruana se instaló en comunas de la zona norte de la capital con alta presencia de connacionales a quienes tomaban como víctimas. La banda se caracteriza por quemar locales comerciales de sus víctimas para infundir miedo.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Cedida por Policía de Investigaciones (PDI)

    Según los registros policiales, fue en medio de la pandemia cuando Los Pulpos comenzaron a tender sus tentáculos en Chile. La banda criminal, que tiene su origen en Trujillo, ciudad minera ubicada al norte de Perú, veía con buenos ojos aprovechar la amplia población peruana que reside en Chile desde los noventa para instalar sus giros delictuales.

    Después de todo, históricamente ese ha sido el principal grupo en el cual esta agrupación concentra sus ataques: personas de nacionalidad peruana que tengan conocimiento de su funcionamiento, generalmente relacionados a la actividad comercial, y que puedan pagar por los requerimientos que estos sujetos hacen.

    Este lunes, la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones dieron cuenta de la detención de 20 sujetos vinculados a esta agrupación que extorsionaba a comerciantes del centro de Santiago. Los aprehendidos se suman a otros 30 de la misma banda desde 2021, cuando la PDI empezó a recibir los primeros reportes de extorsión.

    Las actividades criminales de Los Pulpos, que van desde incendiar locales comerciales a cometer homicidios, se han mantenido estables dentro del lustro que llevan en Chile. De hecho, la policía tiene en sus registros que en febrero de 2025 cometieron un asesinato a una persona de nacionalidad peruana.

    Parte del éxito de sus operaciones radica en la capacidad que ha tenido esta organización criminal para diferenciarse de otras bandas en su forma de plantearse en los territorios: si unos querían más lugares, estos preferían menos, pero seguros.

    Menos es más

    Para la policía, la principal diferencia entre el Tren de Aragua, agrupación venezolana que ganó terreno en Chile desde 2023, es que Los Pulpos no tienen, hasta ahora, fines expansionistas. A diferencia de la agrupación liderada por el Niño Guerrero, los peruanos prefirieron tomarse ciertas comunas y permanecer ahí.

    Esas comunas son la parte norte de la comuna de Santiago, Recoleta e Independencia, zonas con amplia población y locales peruanos. “Hay un factor que es bien relevante, es una banda con una lógica territorial muy internalizada. Abarcan menos, pero con mayor control. A diferencia de otras organizaciones criminales que han llegado al país con una lógica más expansionista, como es el caso del Tren de Aragua”, explica el jefe de la Brigada Investigadora Contra el Crimen Organizado, subprefecto Cristián Sepúlveda.

    De hecho, en Perú funcionaron de una manera similar. Allá se movieron prácticamente solo en Trujillo y no llegaron mayormente a Lima. Eso sí, en esa ciudad lo hicieron por la facilidad para obtener explosivos, uno de los elementos que utilizan para sus actos extorsivos.

    Fue así como, en una suerte de tregua entre pares, fue que coexistieron con la llegada del Tren de Aragua, que se masificó en época similar a la de Los Pulpos en Chile. Si bien el grupo venezolano también tuvo presencia en esas comunas de la zona norte de la Región Metropolitana, Los Pulpos se concentraron en mantener a comerciantes peruanos como sus víctimas. Controlar las zonas donde hay mayor presencia de peruanos, independientemente de si allí ya estaba el Tren de Aragua, era la misión de esta agrupación.

    “Una de las características distintivas es que la víctima tiene que ser peruana, porque entienden que un ciudadano peruano va a acceder más fácilmente a la extorsión, porque tienen experiencia de 30 años y saben cuáles son las consecuencias en caso de que no lo hagan”, explica Sepúlveda.

    ¿Dónde está el líder?

    La estructura de Los Pulpos no es vertical, dice el prefecto Sepúlveda. Al menos, no en la célula que llegó a Chile. Acá se ha identificado a seis sujetos que cumplían roles de “jefes de plaza” por encima de otros soldados, que oficiaban de punteros, pistoleros o quienes provocaban incendios.

    Sin embargo, sí cuentan con un líder internacional. En una trabajo policial mancomunado entre Chile y Perú, las autoridades se encuentran alertas a la presencia de Jhonsson Smit Cruz Torres, el capo máximo de Los Pulpos.

    Hasta ahora, no habría registros de que este sujeto esté o haya pasado por Chile. “Los antecedentes que manejamos no dan cuenta de la presencia de este sujeto, históricamente o actualmente en Chile. En el marco de la cooperación internacional, lógicamente, cualquier antecedente que tengamos lo daremos a conocer con los países requirentes”, agregó el policía.

    Una de las dificultades que tienen las policías para dar con Cruz Torres es que el sujeto se realizó una cirugía para modificar su rostro. “Es un hecho que es de público conocimiento y ha sido bien difundido en Perú, con imágenes que fueron tomadas en Bolivia, en las cuales se habría detectado a esta persona con evidentes cambios en su rostro”, afirma el policía.

    Por último, el jefe policial comenta que una de las actividades que llamó su atención respecto al actuar de Los Pulpos fue la realización de incendios en locales comerciales como método para infundir miedo. “Son prácticas delictivas que en Chile no estamos acostumbrados y se corre muchas veces el riesgo de que estas prácticas después posteriormente se internalicen”, explica.

    Más sobre:Los PulposPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Tribunal deja en pausa eventual nulidad de la declaración de Eduardo Lagos y defensa insiste en que no delató a Vivanco

    Lo más leído

    1.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    2.
    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    3.
    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    4.
    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    5.
    Senapred declara alerta roja en Chillán por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Senapred declara alerta roja en Chillán por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes
    Chile

    Ante querella de pobladores de megatoma de San Antonio: Minvu niega acusaciones contra el ministro Carlos Montes

    Comunistas aumentan presión a Boric para que envíe ayuda a Cuba: “Es momento que Chile devuelva la mano”

    Aumenta la cantidad mínima de militantes que requiere un partido político para constituirse

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel
    Negocios

    Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Dólar sube y termina con su racha a la baja

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida
    Cultura y entretención

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Cómo será la nueva película de Spider-Man: la aventura callejera que Tom Holland califica de “absoluto oro”

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl