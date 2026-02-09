La última captura de Los Pulpos, la banda desbaratada por la PDI que extorsionaba a comerciantes en el centro de Santiago

Cámara de seguridad capta momento en que un integrante de Los Pulpos intenta quemar un negocio como parte de las amenazas a locales comerciales, principal actividad delictual de la organización originaria de Perú.

Una noche de febrero de 2025, un comerciante de la zona norte de Santiago se encontraba en su local, cuando de pronto un grupo de sujetos abrió fuego, disparó y lo asesinó. A diferencia de lo que pasaba en años anteriores, la Policía de Investigaciones (PDI) ya conocía ese patrón, lo que le permitió rápidamente indagar a los autores del crimen: los Pulpos, una organización criminal peruana, pero que también actúa en Chile.

Las características del crimen le permitió a Brigada Investigadora Contra el Crimen Organizado (Brico) de la PDI, distinguir que se trataba de la banda originaria del estado de Trujillo en el país vecino. Una de las razones fue debido a que el homicidio correspondía a un hecho bajo el cual la organización siempre ha operado en el país, atacando y coartando a comerciantes connacionales con el fin de lograr una extorsión y una retribución económica, más conocida como “vacuna”, a cambio de una supuesta protección.

Según explica el jefe de la Brico, subprefecto Cristián Sepúlveda, en conversación con La Tercera, “lo que se ha establecido dentro del proceso investigativo es que en Chile Los Pulpos se han organizado en facciones o células que coexisten en un territorio determinado, en este caso en la zona centro-norte de la capital, y se subdividen el territorio en microcélulas”.

Una estructura jerárquica

Los últimos días, la PDI llevó a cabo un operativo que le permitió la detención de 20 integrantes de Los Pulpos, tres de ellos capturados en Perú por medio de una coordinación internacional con la Policía Nacional de Perú.

Todos ellos, según la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, tienen diferentes roles al interior de la banda, algo en “tres escalas”. El subprefecto Sepúlveda afirma que cada zona controlada tiene un líder: “Esos jefes de plaza tienen sus brazos operativos, que operan como punteros o gatilleros, en este caso, como extorsionadores, que son los que finalmente planifican y ejecutan la principal práctica delictiva que tiene esta organización, que es la extorsión”.

Hasta ahora y desde 2021, según afirman desde la policía civil, se ha logrado la detención de 50 integrantes de la organización criminal. Los últimos, por los delitos de asociación criminal, infracción a la ley de armas, disparos injustificados, incendio, homicidio y lavado de activos.

Dichos delitos, explica el oficial, se configuran precisamente por la forma gradual en la que actúan Los Pulpos. “Primero, principalmente viene el llamado al que se ejecute el cobro al comerciante. Posteriormente viene la amenaza, generalmente acompañada de un mensaje escrito, con unos cartuchos, unas balas que van en su interior. Si no accede, ya muchas veces se procede al disparo injustificado (afuera del local). Finalmente, en el caso de no acceder, el delito de incendio (del local). Y en algunos casos que se han conocido, también se ha llegado hasta dar muerte a alguna de las víctimas”, afirma Sepúlveda.

Pero la actividad de la banda no queda ahí. Además de los brazos operativos y los jefes, la organización también considera un área de testaferros, sujetos en condición migratoria regular que lavan dinero a través del sistema bancario nacional. Estos sujetos, afirma, “intentan insertarse en el mercado formal a través de la apariencia de negocios relacionados con el ámbito nocturno como pubs, discoteques, y la utilización y contratación de músicos”, afirma el jefe de la Brico, quien además confirma que dicha arista también es indagada para seguir la ruta del dinero que podría llegar hasta el extranjero.

Un operativo coordinado

El último operativo no sólo permitió la detención de los extorsionadores, sino que incluso de jefes de plaza. La indagatoria de la PDI junto a la Fiscalía Centro Norte también logró determinar que los tres sujetos detenidos en Perú huyeron hacia ese país y que incluso uno de ellos había llegado hasta Estados Unidos con el fin de iniciar sus operaciones ahí, lo que se vio frustrado tras ser deportado.

Además de ellos, hay otros seis de los 20 sujetos implicados últimamente que ya se encuentran en prisión preventiva por otros hechos anteriores que involucra a Los Pulpos. Sin ir más lejos, el crimen de febrero de 2025 fue ordenado desde la cárcel por uno de esos reclusos.

Por lo mismo, el jefe de la Brico destaca la importancia de la coordinación que existió con Gendarmería, la Fiscalía y la policía peruana.

“Lo que se realizó fue una labor de análisis criminal, identificando un patrón de un comportamiento delictivo, a través del cual se logró determinar la existencia de un grupo organizado con un funcionamiento ya determinado en función de determinar roles y funciones de esta organización”, concluye el oficial.