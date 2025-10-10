SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Comunidad Judía denuncia a establecimientos de Pucón ante el Sernac acusando “discriminación e incitación al odio”

La organización exige “que se investigue si los locales denunciados incurrieron en trato desigual hacia personas por su nacionalidad, religión o posición política”.

José NavarretePor 
José Navarrete
Andres Perez

La Comunidad Judía de Chile presentó una denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), acusando a locales comerciales y espacios turísticos de la zona de Pucón, en la Región de La Araucanía, de incurrir en prácticas discriminatorias y difundir mensajes de incitación al odio.

La denuncia apunta a letreros alusivos a la causa palestina instalados en algunos establecimientos.

Uno de estos letreros en el que se ve una bandera palestina y un reclamo por la situación en Gaza, se viralizó en redes sociales, a partir de un video grabado en el Parque Termal Botánico. En el video, una mujer señala que el acceso a turistas de origen israelí estaba prohibido en ese lugar.

“Dicho contenido no fue elaborado ni autorizado por nuestro equipo”, indicaron desde ese recinto, explicando que el mensaje no fue emitido por una cuenta oficial y afirmando que el parque “es un espacio abierto donde no existen medidas que limiten el acceso”.

Desde la Comunidad Judía advierten que, más allá de cualquier manifestación política o gesto de solidaridad, el impedir el acceso se constituye en una exclusión arbitraria basada en la nacionalidad o religión, lo que contraviene las leyes vigentes que prohíben este tipo de prácticas.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a prácticas que atentan contra la Constitución y las leyes”, expresaron desde la comunidad, agregando que el objetivo de la denuncia también es que se marque un precedente y se evite que destinos turísticos como Pucón adquieran una imagen de exclusión o antagonismo hacia visitantes por su identidad o nacionalidad.

En su escrito al Sernac, la organización exige “que se investigue si los locales denunciados incurrieron en trato desigual hacia personas por su nacionalidad, religión o posición política”.

Igualmente, pide que los establecimientos eliminen de inmediato mensajes discriminatorios y se abstengan de repetir acciones similares.

También se solicita que “se adopten medidas correctivas y sancionatorias, incluyendo multas ejemplificadoras o incluso clausuras en caso de reincidencia” y que se implementen “mecanismos de capacitación obligatoria sobre diversidad, no discriminación y derechos humanos para el personal involucrado”.

Gabriel Silber, director de Asuntos Públicos de la Comunidad Judía enfatizó que “los activistas en Pucón están completamente descontextualizados de lo que ocurre hoy en Medio Oriente”.

“Mientras allá se habla de paz, de acuerdos y de buscar soluciones diplomáticas, aquí en Chile algunos siguen promoviendo odio y discriminación. En lugar de preocuparse genuinamente por el pueblo palestino, están utilizando su causa con fines ideológicos”, afirmó.

La preocupación no proviene únicamente de la comunidad judía. “Hemos recibido mensajes de numerosos habitantes de Pucón, muchos de ellos no judíos, de medios de comunicación e incluso de locatarios, que rechazan lo que está ocurriendo y temen por el clima que se está instalando en la comuna”, agregaron desde la institución.

Más sobre:Comunidad JudíaPucónMedio OrienteGaza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Eramet inicia ofensiva legal para defender su proyecto de litio y obstaculizar alianza Enami-Rio Tinto

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

“Operativo Binacional”: Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera

Este 17 de octubre más de 15 mil docentes recibirán su primera cuota de reparación por la deuda histórica

Corte de Santiago rechaza apelación de denunciante y mantiene el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia

Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Operativo Binacional”: Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera
Chile

“Operativo Binacional”: Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia incautan 100 kilos de droga en frontera

Este 17 de octubre más de 15 mil docentes recibirán su primera cuota de reparación por la deuda histórica

Corte de Santiago rechaza apelación de denunciante y mantiene el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia

Eramet inicia ofensiva legal para defender su proyecto de litio y obstaculizar alianza Enami-Rio Tinto
Negocios

Eramet inicia ofensiva legal para defender su proyecto de litio y obstaculizar alianza Enami-Rio Tinto

Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

SCJ extiende plazo de postulación a permiso de operación de casino en Puerto Varas

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Fecha FIFA: Bolivia arranca su preparación para el repechaje del Mundial venciendo a un clasificado
El Deportivo

Fecha FIFA: Bolivia arranca su preparación para el repechaje del Mundial venciendo a un clasificado

La peor jugada de Joaquín Montecinos: O’Higgins anuncia su salida

Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias europeas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

Los encuentros y ausencias en el notable disco folklórico de Catalina y las Bordonas de Oro

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar
Mundo

Las dudas sobre el plan de paz para Gaza y la incertidumbre sobre cuánto puede perdurar

Cómo el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado aumenta la presión contra Maduro

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida