Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

Con 14 detenidos culminó el Plan de Seguridad Agroalimentaria 2026 despliega cada año Carabineros de la Zona Control Orden Público (COP) e Intervención Sur durante la temporada de cosecha de granos y frutales en La Araucanía.

El plan preventivo permitió el resguardo de más de 25 mil hectáreas de cosechas.

La iniciativa se desarrolló en coordinación con gremios productivos de La Araucanía como la Sofo y la Asociación de Agricultores Malleco, además del Ejército en el marco del Estado de excepción constitucional de Emergencia vigente en la región desde mayo de 2022.

El general Cristian Mansilla, jefe de la Zona COP e Intervención Sur, precisó que las detenciones guardan relación con delitos de robo y hurto.

El jefe policial destacó el trabajo de los funcionarios de COP que ejecutaron vigilancias especiales y controles, con despliegues de un helicóptero policial, drones e infraestructura blindada.

El general Mansilla resaltó también la “muy importante coordinación con los gremios agrícolas, el gobierno y el Ejército”.

Sergio Rebolledo, ingeniero agrónomo que trabaja en la cosecha de arándanos en la zona de Malleco, valoró el despliegue policial preventivo.

“El objetivo principal de nosotros como empresarios agrícolas siempre ha estado en entregar seguridad a las personas y velar para que la operación funcione tranquilamente (…) lógicamente nos da tranquilidad el contar con la ayuda de Carabineros con sus rondas diarias, la verdad es que ha sido una ayuda tremenda”, explicó.

En el contexto del Plan de Seguridad Agroalimentaria 2026, Carabineros COP realizó 664 controles de identidad y vehiculares, 825 vigilancias especiales y 930 entrevistas, manteniendo una comunicación permanente con trabajadores, administradores y propietarios de los predios adscritos.