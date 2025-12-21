SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Con masivo acompañamiento se realiza funeral del bombero Paul Valenzuela en el Cementerio General

    La ceremonia tuvo lugar durante la mañana de este domingo con un cortejo fúnebre desde el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago y contempló la participación de cerca de 2.500 voluntarios de la Región Metropolitana.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La mañana de este domingo se dio inicio al funeral del bombero Paul Valenzuela, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago fallecido durante las labores de control de un incendio en un complejo de viviendas del centro de la capital.

    Valenzuela falleció luego de un derrumbe registrado mientras combatía el siniestro ocurrido en un complejo de viviendas ubicado en las calles Domeyko y avenida España.

    Según informó el Cuerpo de Bomberos, a eso de las 10.30 horas se dio inicio al cortejo fúnebre desde el cuartel general, ubicado en la intersección de Santo Domingo con Puente, en dirección al Cementerio General. El recorrido contempló el tránsito por las calles Bandera, General Mackenna, avenida La Paz y la plazoleta de La Paz.

    En el lugar se rindieron los últimos honores al voluntario, considerado mártir por el Cuerpo de Bomberos de Santiago. El homenaje fue encabezado por la totalidad de la institución, junto a delegaciones de distintos cuerpos de bomberos de la Región Metropolitana y representantes de otras entidades que se sumaron a la ceremonia.

    Según estimaciones, cerca de 2.500 bomberos participaron del funeral, lo que motivó un amplio despliegue institucional y cortes de tránsito en distintos puntos del recorrido.

    Cabe señalar que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien decretó duelo comunal, se hizo presente en la ceremonia. Asimismo, este viernes el Presidente Gabriel Boric había asistido al velorio de Valenzuela, tras establecer duelo nacional por tres días, en señal de reconocimiento a la labor del voluntario.

