    Nacional

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    El voluntario murió tras un derrumbe mientras combatía un incendio en el centro de Santiago. Durante el cortejo fúnebre, que recorrió diversas calles de la capital, sus compañeros destacaron su vocación, compromiso y calidad humana.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    CARLOS SANTIBANEZ/ATON CHILE

    A eso de las 10.00 horas de este sábado se inició el cortejo fúnebre del voluntario de Bomberos Paul Valenzuela, el que recorrió distintas calles del centro de Santiago, incluyendo su paso por el Palacio de La Moneda.

    Los restos del voluntario fueron trasladados desde la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago hasta el Cuartel Central, donde continuará siendo velado durante el resto de la jornada. Para este domingo está programado su funeral y posterior sepultura.

    La muerte de Valenzuela, según informó Carabineros, se produjo tras registrase un derrumbe durante las labores de control del incendio, ocurrido en un complejo de viviendas ubicado en calles Domeyko y avenida España.

    En el marco del homenaje, Agustín García, secretario de la Sexta Compañía, recordó a Valenzuela destacando su calidad humana por sobre su rol institucional, afirmando que “antes de decir que era un buen bombero, Paul era un muy buen amigo".

    “Entramos casi juntos a la bomba. Era alguien muy servicial, muy atento, un gran oficial, muy responsable”, señaló.

    García añadió que Valenzuela era “un hombre trabajador que quería mucho a su familia” y que su carácter dejó una huella profunda entre quienes compartieron con él. “Fue un amigo que sin duda a todos los que compartimos con él siempre nos generó una sensación de nobleza”, sostuvo.

    Cabe señalar que, tras su fallecimiento, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decretó duelo comunal, mientras que el Presidente Gabriel Boric estableció duelo nacional por tres días, en señal de reconocimiento a la labor del voluntario.

    Santiago, 20 de diciembre 2025. Cortejo funebre del bombero martir Paul Valenzuela pasa por el palacio de La Moneda. Carlos Santibanez/Aton Chile CARLOS SANTIBANEZ/ATON CHILE
