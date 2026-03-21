Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

Ya se situó la primera piedra del nuevo gimnasio multisensorial del Centro UC Síndrome de Down, en una ceremonia efectuada durante la mañana de este sábado. La ex primera dama Cecilia Morel llegó a la instancia.

“Para mí es muy importante y ha sido muy significativo poder estar aquí y compartir esta noticia que genera mucha esperanza, puesto que aquí faltaba este espacio”, afirmó Morel.

La otrora primera dama, desde la ceremonia en Av. Jaime Guzmán Errázuriz, también compartió en el evento su experiencia con uno de sus nietos menores, quien tiene Síndrome de Down: “Lo queremos mucho. Vive cerca mío, así que también es muy regalón porque es uno de los más chicos”.

Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

Este gimnasio fue inaugurado con coloridas piedras, en el marco del día internacional del Síndrome de Down.

El objetivo de la iniciativa es ampliar los espacios físicos para mejorar las estrategias de estimulación continua y la potenciación del ámbito psicomotor para personas con este síndrome y sus familias.

“Es un gimnasio especialmente dedicado a desarrollar los talentos específicos de estos niños”, señaló la prorrectora de la UC, Mariana Krause. La autoridad universitaria recalcó la importancia de tomar en serio el trabajo de inclusión, de la mano con potenciar las aptitudes.

“Va a ser tan flexible que va a permitir que podamos tener un escenario para una obra de teatro, poder tener entrenamiento para los deportistas y entrenamiento cardiovascular”, destacó Macarena Lizama, directora ejecutiva del Centro.