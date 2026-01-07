Senado solicita a Presidencia crear una política nacional y plan de acción para personas con Síndrome de Down

Con 19 votos a favor, el Senado aprobó un Proyecto de Acuerdo en el que se solicita al Presidente de la República, Gabriel Boric, instruir la elaboración de una política nacional y plan de acción para personas con discapacidad, en la que se incluya un capítulo especial sobre personas con Síndrome de Down.

La iniciativa fue presentada por la senadora Fabiola Campillai y fue ampliamente respaldada por la Sala. La parlamentaria destacó que esta condición genética afecta transversalmente a la población, independiente de la situación socioeconómica.

“Es necesario avanzar con premura, considerando que han transcurrido 15 años desde la promulgación y publicación de la Ley de Inclusión, sin la elaboración de la Política Nacional y Plan de Acción para las Personas con Discapacidad”, sostuvo junto a su par, Yasna Provoste, impulsora también de la iniciativa.

Por su parte, Provoste destacó que “se han realizado diversas gestiones desde organizaciones de la sociedad civil para promover la dictación de la Política Nacional, ausente hasta la fecha, dentro de las cuales destaca una comunicación enviada al Presidente de la República, en marzo de 2023, por el Centro UC Síndrome de Down”.

En definitiva, las parlamentarias calificaron como “un paso relevante” la aprobación de este acuerdo, asegurado que buscan “avanzar con más inclusión y una política de Estado que cumpla de manera permanente”.

En ese sentido, dijeron esperar que se “concreten todas las medidas para ayudar a las familias chilenas”, en este y el próximo gobierno.