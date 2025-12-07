Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

A pocos días del inicio del periodo estival, maquinarias de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) han construido más de 80 kilómetros de cortafuegos dentro de la Reserva Nacional Lago Peñuelas , en Valparaíso, como parte de las labores de prevención y mitigación de incendios forestales.

En el sector La Engorda, autoridades regionales detallaron los avances de las obras y reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, señaló que la región se prepara para una temporada compleja. “Nos seguimos preparando para la temporada de incendios forestales. Lamentablemente debemos definirla así, dada la ocurrencia de incendios entre fines y comienzos de año”, dijo. Agregó que el trabajo entre organismos “ha sido sistemático y coordinado, con maquinaria de Conaf y de Vialidad del MOP”.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, explicó que las faenas comenzaron el 10 de noviembre y finalizarán el 12 de diciembre. “Tenemos una meta de 60 kilómetros, de los cuales llevamos un avance de 42, en el marco del Plan de Reconstrucción”, indicó.

Junto con ello, detalló que los equipos skidder de la institución han habilitado otros 15 kilómetros adicionales, totalizando 57 kilómetros ejecutados por CONAF. Estas obras buscan reducir la carga de combustible vegetal y proteger más de 1.700 hectáreas de bosque nativo.

A nivel regional, el seremi del MOP, Dennys Mendoza, reportó avances paralelos del ministerio en la construcción de cortafuegos desde el 20 de octubre. “De la meta fijada de 96,5 kilómetros, tenemos un avance de 57 kilómetros, es decir, un 58%”, informó. Además, destacó 231 kilómetros de limpieza de fajas fiscales, labores que complementan el trabajo preventivo.

El seremi de Agricultura, Sergio Salvador, enfatizó la importancia del rol comunitario en la prevención. “Conaf ha realizado más de 1.500 actividades de contacto con comunidades, alcanzando a 33 mil personas”, señaló.

Sin embargo, advirtió que estas acciones requieren corresponsabilidad ciudadana: “No tiene sentido si la comunidad no toma conciencia del peligro al usar herramientas que producen chispas, como desbrozadoras metálicas, máquinas de soldar o galleteras”.

Finalmente, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, recordó que la zona se mantiene bajo alerta temprana preventiva por riesgo de incendios. “Las familias son artífices fundamentales en el autocuidado, generando condiciones seguras en sus hogares para evitar la propagación de puntos calientes”, afirmó, destacando que el esfuerzo estatal debe ir acompañado de responsabilidad individual.