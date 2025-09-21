SUSCRÍBETE
Nacional

Concejales de Vichuquén evalúan tomar medidas contra alcalde tras detención por manejo en estado de ebriedad

Por medio de una declaración pública, los concejales también señalaron que "este Concejo evaluará todas las medidas que correspondan en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y demás normas vigentes respecto de las responsabilidades administrativas que estos hechos podrian conllevar".

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: Instagram @patoriverab

Este viernes 19 el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), fue detenido tras conducir ebrio un vehículo municipal y fugarse de un control policial.

Rivera intentó evadir el control de funcionarios del retén La Huerta. Sin embargo, terminó por ser detenido en el sector de La Cuesta Colorada, en Hualañé, Región del Maule.

Tras ello, se le realizó la prueba de alcotest, dando como resultado 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

Este sábado, el jefe comunal publicó en sus redes sociales: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné”. Además, descartó haber intentado huir del control.

Frente a ello, los concejales y concejalas de Vichuquén realizaron este domingo una declaración pública. En esta rechazaron las acciones del alcalde y manifestaron que evaluarán tomar medidas como Concejo contra Rivera.

Comenzaron diciendo que “lamentamos profundamente y rechazamos con la mayor seriedad los hechos que involucran al alcalde de nuestra comuna”.

Sumaron que “como Concejo Municipal manifestamos nuestro absoluto respeto al Estado de Derecho y a las instituciones competentes que están llevando adelante las investigaciones. Confiamos en que la justicia actuará con la debida rigurosidad y celeridad”.

“Las autoridades debemos ser ejemplo de responsabilidad y conducta intachable. Por ello, este Concejo evaluará todas las medidas que correspondan en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y demás normas vigentes respecto de las responsabilidades administrativas que estos hechos podrían conllevar", expresaron.

Finalmente, detallaron que “el deber principal es con la comunidad de Vichuquén. Seguiremos trabajando unidos para resguardar la confianza de nuestros habitantes y garantizar que este lamentable episodio no afecte el desarrollo y bienestar de la comuna”.

