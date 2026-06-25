Concretan nuevo vuelo chárter de migrantes expulsados con 62 personas provenientes de Bolivia, Colombia y Ecuador

La madrugada de este jueves partió desde Santiago un nuevo vuelo chárter de migrantes expulsados de Chile.

Según pudo conocer La Tercera, el nuevo vuelo tendrá un paso por Iquique, en el norte del país, para luego dirigirse a los tres destinos finales que tendrán estas personas.

En total 62 individuos , cada uno acompañado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), estarían saliendo del país con dirección a Bolivia, Colombia y Ecuador.

41 personas del grupo subieron al vuelo en Santiago, mientras que las 21 restantes harían lo mismo desde Iquique. Respecto a las razones de su salida, 16 tenían una orden de expulsión judicial, mientras que 46 abandonarán el país por proceso de expulsión administrativa.

En cuanto a sus nacionalidades: 30 de ellos serían colombianos, 19 bolivianos y 13 ecuatorianos.

Se espera que la tarde de este jueves tanto desde el Servicio Nacional de Migraciones como de la Policía de Investigaciones entreguen una actualización del Plan de Control Migratorio en el contexto de este nuevo vuelo de expulsados.