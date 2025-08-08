SUSCRÍBETE
Nacional

Condenan a ocho extranjeros vinculados al Tren de Aragua por el secuestro de empresario de Rancagua que estuvo retenido 38 horas

Además de esta condena, el Ministerio Público destacó otras dos recientes sentencias a un grupo de extranjeros involucrados en dos secuestros.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Formalización secuestro y violación en Rancagua

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua declaró culpables a los ocho ciudadanos extranjeros responsables del secuestro de Rudy Basualdo, empresario que estuvo retenido por 38 horas en la comuna de Santa Cruz, región de O’Higgins.

El plan de los imputados, vinculados al Tren de Aragua, fue efectuado el 8 de noviembre de 2023. La víctima fue puesta en libertad luego del pago alrededor de $40 millones.

A casi dos años del hecho, la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins, logró la condena de los sujetos y espera que en la lectura de sentencia –fijada para el 23 de agosto– se den a conocer las ejemplificadoras penas de cárcel, que en la totalidad de los ocho implicados suman 370 años de reclusión.

El persecutor a cargo, Carlos Fuentes detalló que están condenados por “asociación criminal, secuestro extorsivo agravado, que es el secuestro más grave en el ordenamiento jurídico, no solo por el daño patrimonial sino que también la afectación de daño psicológico de él y de su familia“.

Seguidilla de condenas por secuestros en O’Higgins

El fiscal también destacó que esta condena se suma a otras dos sentencias por secuestros realizados en la región O’Higgins.

Fuentes detalló que durante este jueves también se declaró culpable a dos de los tres sujetos implicados en el secuestro de una mujer adulta y su hija de 4 años. Las víctimas fueron retenidas el 12 de febrero de este año luego de que los imputados ingresaran a robar a su casa ubicada en el sector de Llallauquén, comuna de Las Cabras.

Para dar con los sujetos, el Ministerio Público solicitó cooperación internacional para extraditar a algunos de los autores que habían escapado a Perú.

Otro caso favorable para el ente persecutor fue la condena que dictó la semana pasada el tribunal contra cuatro extranjeros autores del secuestro de un sujeto que fue atraído por un falso anuncio de venta en Market Place.

El persecutor valoró las condenas y afirmó que es un golpe para el crimen organizado, debido a la vinculación de los sujetos con el Tren de Aragua y la célula los Los Piratas.

