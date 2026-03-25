Carabinero resulta herido tras ser arrastrado por automóvil en intento de fuga durante fiscalización en Huechuraba

Un funcionario de Carabineros resultó esta tarde con lesiones de consideración, tras ser atropellado por una mujer que intentó evadir un control policial en la comuna de Huechuraba.

Según se informó desde la institución, todo se registró cerca de las 15.15 horas, cuando, en el marco del plan Calles Sin Violencia, personal de la 30 comisaría de Radiopatrullas solicitaron la detención de un automóvil, marca BMW, que se trasladaba por la intersección de las calles Juan Cristóbal con Reina Isabel.

Sin embargo, la conductora del vehículo -en el que viajaban además otras dos mujeres y un niño- arremetió contra los funcionarios policiales, impactando a uno de ellos.

“En la fiscalización, por razones que desconocemos, esta mujer encuentra una ventana y acelera el móvil, atropellando al carabinero, el cual queda sobre el capó del vehículo, siendo arrastrado sobre el capó por aproximadamente 100 metros” , sostuvo el teniente coronel Ariel Valenzuela, prefecto de Operaciones de la Prefectura Radiopatrullas e Intervención Policial.

Ante esta situación, el efectivo policial hizo uso de su arma de servicio y realizó siete disparos hacia el sector del motor del vehículo, con la finalidad de que la mujer detuviera su marcha. Sin embargo, el carabinero no logró evitar la huida y cayó a la calzada, golpeándose su cabeza, por lo que fue trasladado a un centro asistencial cercano y, con posterioridad, al hospital institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Un elemento que llamó la atención es que la mujer, momentos antes de escapar, puso al niño sobre sus piernas, lo que inicialmente fue visto como una forma de protegerse del actuar policial.

“Cuando se realiza la fiscalización, la mujer toma al menor y se lo coloca en sus piernas”, sostuvo la autoridad policial. “En una ventana que ella encuentra, acelera el vehículo y sale con el carabinero sobre el capó, pero no es que lo haya ocupado como escudo humano”, aseguró.

De inmediato, se inició un procedimiento de búsqueda del vehículo, el que fue hallado abandonado un par de cuadras en dirección al poniente. El teniente coronel Valenzuela indicó que durante la tarde se realizaban diligencias para dar con el paradero de la conductora del vehículo, el cual no registraba encargo por robo.