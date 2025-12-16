SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Congreso aprueba por unanimidad ley Jacinta y proyecto queda listo para ser ley

    La legislación incorpora también fuero laboral por el período de un mes en caso de muerte de un hijo o hija.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva

    Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime esta jornada -en su tercer y último trámite- la llamada ley Jacinta, proyecto que modifica la ley 18.290 y otros cuerpos legales, para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas.

    La iniciativa, que busca mejoras en la seguridad vial, también incluye fuero laboral por el período de un mes en caso de muerte de un hijo o hija.

    Tras su aprobación en tercer trámite, el proyecto está listo para ser promulgado ley por el Presidente de la República,

    Cabe recordar que la ley Jacinta es una iniciativa legislativa que nació a raíz de la tragedia de Jacinta González Schnitzer, menor de cinco meses de edad que falleció mientras era paseada en su coche por sus padres. En la ocasión, un conductor de 80 años de edad perdió el control de su vehículo debido a un cáncer en etapa IV.

    Tras lo ocurrido, se presentó la moción que busca mejoras legales en el sistema de otorgamiento y renovación de licencias de conducir, el transporte de niños en motos y la circulación de vehículos con tecnología no especificada.

    Entre sus medidas, el proyecto apunta a la evaluación médica para los conductores que quieren obtener un carnet de conducción, además de duplicar la cobertura económica del seguro obligatorio y también, fija acompañamiento para las familias que hayan perdido un familiar en un accidente de tránsito.

