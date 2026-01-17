Congreso Futuro cierra su XV edición con expansión fuera de Chile y efectos en la agenda de políticas públicas

En el marco de la última jornada de la XV edición de Congreso Futuro, el evento de divulgación de ciencia y conocimiento más grande de Latinoamérica, las autoridades y organizadores realizaron un balance de lo que ha sido este encuentro, dando a conocer además, lo que se viene para las próximas ediciones de la instancia.

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, agradeció a todos quienes trabajaron para llevar a cabo el congreso, como las universidades, la Academia de Ciencia, al gobierno, al Congreso, y también hizo mención a la presencia tanto del Presidente Gabriel Boric, como del presidente electo, José Antonio Kast.

“Ustedes pudieron ver un hecho único en el mundo hoy día, en esta sociedad planetaria polarizada, que tengamos al presidente entrante y al presidente saliente, y que el presidente entrante haya venido dos veces a Congreso Futuro”, sostuvo Girardi.

Asimismo, el exsenador destacó que Congreso Futuro “se ha transformado en un modelo mundial”, y en donde estos quince años del evento, “consagran un esfuerzo gigantesco que se ha hecho”.

“Más o menos hemos tenido cerca de 65.000 personas presenciales, entre los que han ido a regiones, entre los que han participado en las charlas, entre los que han visitado las distintas experiencias inmersivas que se ofrecen en Congreso Futuro”, afirmó.

En cuanto a los desafíos que tienen por delante, añadió, “es unir a Chile”.

“El desafío principal que tiene Congreso Futuro es generar puentes, es generar espacios de confianza, es generar la posibilidad de que haya en Chile un lugar donde podamos construir una visión común compartida que representa todo el espectro político, el espectro académico, el espectro social”, señaló.

En esto, Girardi indicó que ya están trabajando para Congreso Futuro 2027.

“Hemos invitado al rey de España y esperamos que pueda venir, ya que está interesado en que hagamos Congreso Futuro en España todos los años”, señaló sobre el próximo evento.

Asimismo, indicó, también buscan volver a realizar un Congreso Futuro en África, y se encuentran además trabajando con el Banco Andino (CAF), para hacer un Congreso Futuro “que una a México con Centroamérica”.

“Nosotros tenemos una mirada geopolítica, queremos unir a Latinoamérica, queremos unir al mundo que está fuera de este conflicto entre Estados Unidos y China porque no queremos ser vasallos felices de nadie, y para eso tiene que haber unidad de Europa, de Latinoamérica, de África, de Asia”, señaló

En esta misma línea, esperan en el año 2026 o 2027, hacer Congreso Futuro en China o en India.

“Es decir, estamos porque este modelo de Congreso Futuro pueda polinizar a distintas sociedades del mundo porque creemos que es un muy buen camino”, indicó.

Nuevo proyecto de ley para trasplante de órganos

En tanto, el senador Francisco Chahuán, integrante de la comisión Desafíos del Futuro, destacó que las diversas exposiciones que se vieron en Congreso Futuro tendrán un impacto en las políticas públicas del país.

“Vamos a sacar también políticas públicas de largo aliento, como lo fue en su momento los 60 minutos de activación física, que logramos constituirlo en ley con un proyecto que presentamos junto con Guido Girardi, o los temas de etiquetado nutricional y otros, que son importantes aportes”, señaló.

En esta línea, anunció, “temas que dicen relación particularmente con mejorar la eficiencia de la disponibilidad de órganos para trasplante, va a ser una materia que presentaremos justamente, un proyecto de ley, durante la próxima semana y que fue parte de las intervenciones que se hicieron justamente en este Congreso Futuro para salvar vidas”.

“Temas que dicen relación respecto a los modelos anticipatorios de sismos, también son materias que vamos a poner a disposición para ir generando políticas públicas de largo aliento”, añadió.

Junto con esto, el senador también destacó la internacionalización de Congreso Futuro a otros países, siendo ahora “una marca país que se ha logrado consolidad”.