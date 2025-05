Conmemoración de los 20 años de la tragedia de Antuco: Ejército y Gobierno reconocen lecciones aprendidas y avances en la conscripción

En una emotiva ceremonia que contó con la participación de autoridades de gobierno y del ejército, además de familiares de las víctimas, desde Los Ángeles, en la región del Bíobío, se conmemoraron 20 años de la tragedia de Antuco .

El pasado 18 de mayo de 2005, 44 conscriptos y un suboficial del ejército de Chile fallecieron tras realizar una marcha de entrenamiento a las faldas del volcán Antuco en condiciones climáticas adversas, con viento blanco y temperaturas de -35°C.

Durante la jornada del sábado el municipio de Antuco había realizado su propio acto conmemorativo de la tragedia, en el que también participó el general director del Ejército, Javier Iturriaga.

Este domingo, primero desde la sede del Destacamento De Montaña N°17 del Ejército, lugar del que formaban los conscriptos que participaron en la marcha, y posteriormente en el memorial a los mártires de Antuco en Los Ángeles, autoridades y familiares recordaron la memoria de los soldados conscriptos fallecidos. En el memorial, además, se entregaron una serie de ofrendas florales en su memoria.

Reconocimiento de errores y cambios en estos 20 años

En su alocución durante la ceremonia en el memorial, el general director del Ejército, Javier Iturriaga, enfatizó que la tragedia es " un acontecimiento que marcará por siempre la historia de nuestro ejército “.

“Un hecho doloroso ocurrido hace ya 20 años y que se ha mantenido presente en nuestras mentes y corazones como señal de recuerdo, de respeto y vocación de servicio para los miles de jóvenes que año a año se integran a las instituciones de la defensa para aportar al país a través del servicio militar”, agregó el general.

Tras ello, Iturriaga destacó la importancia para el ejército de los conscriptos, precisamente en el día que se les conmemora. Resaltó especialmente su aporte al país, el hecho que la conscripción también permite “superar vulnerabilidades sociales” y la presencia femenina en el ejército.

Luego de resaltar el valor de los conscriptos para el país y la institución castrense, comenzó a relatar los puntos más importantes de la tragedia ocurrida hace 20 años.

“Estimados padres y familiares, esta conmemoración representa el compromiso del ejército con los mártires de Antuco, un compromiso que tenemos con todos los caídos, con nuestros camaradas caídos en actos del servicio para honrar su memoria y que el sacrificio de sus vidas sea motivo de reflexión y de permanente revisión de nuestros procedimientos para evitar y prevenir una tragedia similar”, destacó.

En ese sentido, enfatizó que desde el Ejército debieron volver a revisar las condiciones climáticas antes de aprobar la realización de la marcha, enfatizando la culpa de los altos mandos en la tragedia.

“Y cuando hablo de los mandos no me refiero sólo a las autoridades superiores, me refiero a todos los oficiales y suboficiales que tienen mandos sobre las tropas, pues como ha quedado demostrado en todos los casos son las malas decisiones las que provocan accidentes como el de Antuco y otros recientes que hemos debido lamentar con fatales consecuencias ”, explicó.

Por su parte, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, señaló que “este domingo marca una fecha especial de profundo recogimiento. Recordaremos a los cuarenta y cinco compatriotas, cuarenta y cuatro soldados conscriptos y un sargento segundo que el 18 de mayo del 2005 perdieron la vida en los faldeos del volcán Antuco”.

Enviando un saludo por parte del Presidente Gabriel Boric, Delpiano resaltó que “fue justamente en favor de los jóvenes soldados conscriptos que la tragedia de Antuco dejó lecciones aprendidas para un Estado que entiende la conscripción como un servicio moderno, profesional, que no sólo es un activo para las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, sino que también debe ser una oportunidad de crecimiento y formación para nuestros jóvenes”.

En ese sentido, resaltó todos los cambios que se han producido en el Ejército tras aquella jornada. Entre ellas, el Proyecto Torrente 2.0 para mantener siempre la conectividad permanente de unidades en terreno. También agrega a lo anterior la creación de las “Patrullas de Auxilio y Rescate en Montaña del Ejército” y que también en las instancia educativas de oficiales y suboficiales se ha incorporado el análisis y estudio del caso de Antuco.

A lo anterior también se suma el reemplazo del “acta de entrega” por un “acta de licenciamiento o destinación”, eliminando la obligatoriedad de suscribir una declaración que acredite la ausencia de apremios.

“En el tiempo que nos queda de trabajo conjunto, uno de los puntos focales que tenemos es como realmente destacar no solo la labor militar de los soldados conscriptos, sino la inmensa labor social que se cumple a través de ellos. Eso será nuestro compromiso y eso es lo que hemos acordado también por el Ejército de Chile”, finalizó la ministra de Defensa.