Constructora San Sebastián propone revisión independiente y defiende su trabajo en la reconstrucción de Valparaíso tras denuncia del Minvu

Tras los cuestionamientos por parte del ministro de Vivienda, Iván Poduje, la Constructora San Sebastián realizó sus descargos frente a las acusaciones de “malas prácticas” en su trabajo en el proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso tras los incendios del 2024.

En particular, la empresa estaba a cargo de la construcción de 350 viviendas, de las cuales ya 40 de ellas estarían terminadas. Sin embargo, el Minvu ordenó la paralización de estas obras y la demolición de la viviendas ya construidas .

Desde la cartera acusaron una serie de irregularidades. En particular, se acusó que habrían deficiencias estructurales en las viviendas, uso de materiales no certificados y contratos suscritos que carecerían de supervisión técnica y que resultarían favorables a la constructora a cargo.

Incluso, durante esta semana el titular del Minvu habría ido a El Olivar para informar a la pobladoras de la demolición de las viviendas construidas por San Sebastián, instancia en que se habría visto envuelto en una polémica por la forma en que explicó la situación.

En ese contexto, este viernes la constructora afirmó a través de un comunicado que “el proyecto de reconstrucción que desarrollan en el sector El Olivar, en Viña del Mar, ha sido ejecutado en estricto apego a las condiciones contractuales, con supervisión permanente y validación del Servicio de Vivienda y Urbanización en cada una de sus etapas”.

Según detallan desde la empresa, “el desarrollo de las obras ha considerado controles técnicos continuos, tanto por parte del inspector como del fiscalizador técnico, según consta en los libros de obras y que cada avance ha sido visado conforme a los estándares definidos para el proyecto”.

Respecto al uso de materiales no certificados, desde la constructora aseguraron que habrían cumplido con la normativa aplicable. “Los procesos constructivos se han ajustado a las especificaciones técnicas establecidas desde el inicio de la iniciativa”, enfatizaron.

La encargada de control de calidad de la constructora San Sebastián, Mirna Venegas, señaló que la empresa ha dado “cumplimiento estricto a lo establecido en el contrato, tanto en términos constructivos como en los procesos de control y validación”.

“Existen informes técnicos, certificaciones de materiales, actas de obra y estados de pago debidamente visados que respaldan cada etapa ejecutada, por lo mismo, creemos fundamental que cualquier evaluación se realice sobre la base de información completa y verificable entendiendo además que el proyecto en su totalidad no es responsabilidad de nuestra constructora, sino que solo su ejecución”, explicó la representante de la empresa.

“ Propondremos al ministerio realizar una reunión de carácter técnico donde podamos poner a disposición todos los antecedentes del proyecto y revisar en detalle cualquier observación que exista ”, agregó también Venegas.

Además de esto, señaló que están dispuestos a que un laboratorio independiente determine si los trabajos realizados han cumplido con lo aprobado desde el Serviu.

“Entendemos la relevancia que tiene el desarrollo de estas viviendas para las familias afectadas por el incendio. Por lo mismo, creemos que es fundamental resguardar la confianza pública a partir de información precisa y procesos de verificación transparentes. Somos una empresa con 20 años de trayectoria, comprometida no solo con la correcta ejecución de los proyectos, sino también con las familias que buscan reconstruir sus vidas tras una tragedia de esta magnitud”, concluyó Venegas.