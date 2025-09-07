Contará con autoridades: AMUR realizará un seminario para “llegar a acuerdos” en materia de seguridad rural

Este lunes 8 de septiembre la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizará un seminario que contará con la presencia de diversas autoridades para abordar el tema de la crisis de seguridad en las zonas rurales.

De acuerdo a la institución, el objetivo del seminario es " generar acuerdos y fortalecer la colaboración público-privada para enfrentar la delincuencia que afecta a las comunas rurales , impactando la paz social y la productividad del país".

El seminario “Alianza por la seguridad rural: Claves para la paz y el desarrollo territorial” tendrá como invitado al: el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, los gobernadores de la Región Metropolitana,Claudio Orrego, Valparaíso,Rodrigo Mundaca, y O’Higgins, Pablo Silva.

Además, según AMUR, irán distintos gremios, alcaldes y directores de seguridad de las 76 comunas rurales de las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.

También estarán presentes los representantes de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam).

El encuentro será liderado por el alcalde de Pirque y presidente de la AMUR, Jaime Escudero. Se realizará en los salones de eventos del Hotel Le Meridien, ubicado en Avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 136.

“El seminario busca ser un espacio de diálogo y propuestas donde entre todos podamos avanzar en soluciones concretas para la seguridad de nuestras comunidades rurales, un tema clave para la paz social y el desarrollo territorial. Como AMUR estamos conscientes que este problema no se soluciona sólo, sino que requiere un trabajo conjunto, meticuloso y profundo de manera urgente”, afirmó el alcalde Jaime Escudero.

La actividad comenzará a las 8:30 de la mañana de este lunes 8 y finalizará a las 13:40 horas.