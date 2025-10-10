SUSCRÍBETE
Nacional

Contraloría detecta que más de $160 millones destinados a salud primaria en Calama se usaron en celebraciones

Junto con esto, la Contraloría comprobó que el Servicio de Salud Antofagasta continúa sin supervisar correctamente la gestión de la COMDES, por lo que iniciarán un sumario administrativo.

Daniela Silva 
Daniela Silva

La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en la ejecución de gastos efectuados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama, entre enero de 2021 y diciembre de 2023.

Así lo dieron a conocer en el Informe Final N°273 de 2025, de la Contraloría Regional de Antofagasta, y en donde identificaron gastos provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud por un total de $134.384.530, no relacionados con los fines fijados en la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud.

Sobre este monto, se advirtió que para el periodo señalado se usaron los recursos per cápita para financiar gastos del personal del Departamento de Salud de esa corporación, pagando almuerzos, celebraciones del día del trabajador y fiestas patrias, entre otras irregularidades.

También se observaron $28.203.000 utilizados en actividades que tampoco benefician a las personas de la comuna, sino que se usaron para financiar la “Cena celebración Aniversario Atención Primera de Salud 2022”.

Si bien -mediante oficio N° E557228 de 2024- la Contraloría previamente había objetado estos gastos improcedentes y durante la auditoría dichos recursos fueron reintegrados, este procedimiento presentó otra irregularidad: los fondos provenían de una cuenta denominada “banco BCI autogenerado educación” del Servicio de Salud de Antofagasta, los que tendrían una finalidad distinta al concepto del desembolso observado.

Ante esta situación, la Contraloría General efectuará el reparo correspondiente por ambos montos ($162.587.530), a fin de buscar la restitución de dichos recursos.

Sumado a esto, lo detectado fue enviado al Ministerio Público para los fines que se estimen pertinentes.

Sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta

En otras observaciones, la Contraloría comprobó que el Servicio de Salud Antofagasta continúa sin supervisar correctamente la gestión de la COMDES, lo que ya había sido advertido en el Informe Final N°759, y los oficios N° E438444 y N° E557228 de 2024, todos de la CGR.

Por este hecho, la Contraloría Regional de Antofagasta iniciará un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta para investigar las eventuales responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, tras constatarse que la COMDES Calama no cuenta con un efectivo control y supervisión de los gastos ejecutados con fondos del sistema per cápita, la CGR ordenó al servicio informar el estado de avance del sumario anunciado por dicha entidad en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.

