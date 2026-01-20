SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cordero afirma que estarán “atentos” al control de detención de sujeto en Penco para definir acciones del Ejecutivo

    El ministro de Seguridad no descartó la posibilidad de presentar una querella en este caso, donde el individuo fue detenido tras ser acusado de intentar iniciar un incendio.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Concepcion, 18 de enero 2026. Incendio forestal en Lirquen comuna de Penco en Concepcion. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, no descartó presentar una querella en contra del detenido en Penco tras ser acusado de tratar de comenzar un incendio en la comuna ya afectada de la Región del Biobío.

    Según informaron desde Carabineros, se trata de un sujeto de 50 años —con antecedentes por hurto e infracción a la Ley de Drogas—, quien fue retenido por vecinos luego de que lo encontraran prendiendo fuego con un encendedor a vegetación en las cercanías del cuartel de Bomberos, emplazado en el sector de Villa Margarita.

    Ante estos hechos, pasará a control de detención este martes. Al respecto, autoridades abordaron la situación precisando que el Ministerio Público está investigando los hechos. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó que “es la Fiscalía la que tiene que anunciar si se va a proceder a su formalización y, particularmente, si se le formaliza sobre la base de qué delitos”.

    Sin embargo, el jefe de cartera de Seguridad, Luis Cordero, señaló, respecto a las acciones del Ejecutivo, que “al igual que en casos anteriores, en el caso de emergencia y particularmente incendios, el gobierno está haciendo análisis detenido de los antecedentes y va a ejercer las querellas que corresponden con la información que corresponde”.

    “Pero es evidente que, al igual que lo hicimos en la temporada pasada, vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características”, añadió.

    Asimismo, sostuvo que estarían “especialmente atentos” para definir las acciones que tomarán desde el gobierno en el caso del detenido en Penco.

    Ataque a Bomberos

    Un hecho de violencia marcó la jornada de la tarde del lunes, cuando un carro de Bomberos de Angol fue apedreado por un grupo de sujetos desconocidos mientras combatían un incendio forestal en Colonia Manuel Rodríguez.

    De ello dio cuenta el Presidente de la República, Gabriel Boric, por su cuenta de X, quien calificó de “miserables” y “delincuentes” al grupo de desconocidos. Además, la compañía de voluntarios emitió un comunicado relatando los hechos.

    “En específico, personal bomberil fue objeto de amenazas directas por parte de personas presentes en el sector, registrándose además diversos disparos de armas de fuego, así como daños directos a una unidad perteneciente a la fuerza de tarea de la Región de Los Ríos, situaciones que constituyen un riesgo inminente para la integridad física de nuestros voluntarios y del personal de apoyo”, expresaron en el comunicado.

    Ante ello, los ministros de Interior y Seguridad Pública condenaron los hechos. Elizalde mencionó que “la verdad es que cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza”.

    “Nos parece que es tan importante condenar estos hechos y se va a llevar adelante la investigación para su total esclarecimiento. Nosotros en ese sentido hemos dicho que estos hechos no van a quedar en impunidad y, en la medida en que la investigación permita determinar quién está detrás de estas acciones, se va a aplicar el máximo rigor de la ley”, añadió el jefe de la cartera de Interior.

