Nacional

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”

El ministro de Seguridad expuso que los delincuentes que originaron el choque que dio muerte al niño no serían “simples sujetos que estaban vinculados al robo de un celular”.

Paula Pareja 
Paula Pareja

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a las indagatorias que se están desarrollando en torno a la muerte de Esteban Hermosilla, menor de 12 años que falleció luego que el pasado lunes el furgón escolar donde transitaba fuese chocado por delincuentes.

Los antisociales transitaban a alta velocidad tras haber robado un celular. Producto del fatal choque, los sujetos fueron retenidos por vecinos para luego ser detenidos por Carabineros. Actualmente ambos se mantienen en prisión preventiva.

Por esta situación se detuvo a otras tres personas, luego que se allanaran domicilios en el marco de la investigación. Los nuevos detenidos son ciudadanos bolivianos, a quienes se les vinculan delitos relacionados al narcotráfico.

A esto se suma que el caso abrió una nueva arista respecto a los inhibidores de señal en las cárceles, luego que se viralizaran videos desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde un grupo de reos amenazó a los dos primeros detenidos con quemarlos vivos.

En ese marco, el ministro Cordero, en diálogo con Tele13 Radio, remarcó la necesidad de analizar el caso de una forma “más global”. “Que es mirar el funcionamiento sistémico de los asuntos de seguridad, que es un poco lo cual apunta a la Política Nacional de Seguridad Pública”, sostuvo.

Respecto al hecho, planteó que los delincuentes que chocaron “tenían un prontuario importante, sobre todo un prontuario policial, pero que, curiosamente, no tenía asuntos pendientes desde el punto de vista penal, en el sistema de justicia”.

El ministro detalló que los sujetos “no tenían una orden de detención, no están incumpliendo una cautelar, nada. Y los delitos en los cuales estaban involucrados, estaban asociados a robos, desórdenes y ese tipo de cosas”.

En cuanto a la muerte de Esteban, Cordero aseguró que está siendo investigada como un homicidio, y sus responsables no serían “simples sujetos que estaban vinculados al robo de un celular”.

No eran sujetos que simplemente hubiesen tenido prontuarios previos de delitos contra la propiedad, sino que además estaban probablemente vinculados, que es un asunto que el Ministerio Público está avanzando ahora, a una red de narcotráfico barrial", aseveró.

