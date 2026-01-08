Corte de Apelaciones de Iquique anula condena a ex jefe de Administración y Finanzas de Alto Hospicio

La Corte de Apelaciones de Iquique anuló durante esta mañana la condena por malversación de caudales públicos interpuesta en contra de Rubén Rivera Tudela, ex jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio, en octubre de 2025.

Según el fallo de la Corte, la sentencia del tribunal por la que se condenó a Rivera junto a Francisco Lizana Catalán, ex director de Finanzas, no dio fundamentos serios ni completos para concluir la culpabilidad del primero en en el delito de malversación de más de $180 millones entre 2014 y 2016.

Junto con el fallo, la Corte ordenó un nuevo juicio para discutir el delito que le imputa la Fiscalía al exfuncionario.

Los abogados defensores de Rivera, Juan Carlos Manríquez y Yamil Yuivar, sostuvieron que “ es totalmente inocente (...) vamos a insistir en ello y en lo que ha dicho la Corte Suprema : no comete malversación el que no está a cargo jurídicamente de los caudales públicos”.

Rivera Tudela había sido condenado por un único ilícito, sin embargo fue absuelto por falta de pruebas de la imputación por lavado de activos en octubre de 2025.

Qué ocurrió en la Municipalidad de Alto Hospicio

En 2008 la Municipalidad de Alto Hospicio suscribió un contrato de prestación de servicios con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) para el manejo de distintas cuentas bancarias y otros servicios financieros.

En ese contexto, entre 2014 y 2016, los funcionarios del área de finanzas del municipio de Alto Hospicio idearon un mecanismo para sustraer sistemáticamente parte de los fondos municipales a través de la creación de cuentas vista a nombre de exfuncionarios municipales.

De esta forma, se quedaron con las tarjetas bancarias asociadas a dichas personas y se transfirieron sumas elevadas de dinero desde una de las cuentas de la Municipalidad a estas cuentas primas por el falso concepto de pago de remuneraciones. Tras aquellas transferencias, realizaron 118 giros desde distintos cajeros automáticos, lo que provocó un perjuicio fiscal de $183.290.000.

La investigación que detectó las transferencias irregulares a cuentas primas comenzó tras la denuncia de un extrabajador de la municipalidad.