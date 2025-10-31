SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

El tribunal de alzada, en su fallo, aseguró que la acción del exalcalde de Recoleta "exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso" y que ya fue analizado por el Tricel.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Tricel excluyó a Daniel Jadue de las elecciones parlamentarias.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien con su acción judicial pretendía ser incluido en la papeleta para la elección parlamentaria del próximo 16 de noviembre.

El militante del Partido Comunista (PC) había recurrido en contra del Servicio Electoral (Servel) de manera urgente para volver a ser candidato del Congreso por el Distrito 9.

La acción fue presentada el pasado martes 28 de octubre y dos días después la Primera Sala del tribunal de alzada, presidida por el ministro Mario Rojas González e integrada por la ministra Iara Barrios Melo y el ministro (s) Rodrigo Carrasco Meza, resolvió declarar inadmisible el recurso.

El fallo sostiene que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales”.

A lo anterior, agregan que “las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación".

“Los hechos descritos en la presentación dan cuenta de que la materia objeto del presente arbitrio fue conocida por el Tribunal Calificador de Elecciones, de manera que, se trata de un asunto que fue sometido al imperio del derecho, ante la autoridad competente siendo esta última la llamada a resolver las alegaciones y peticiones pertinentes, todo lo cual impide que esta acción tutelar pueda ser acogida a tramitación", añade la resolución, por lo que “se declara inadsible” el recurso de Jadue.

El camino de Jadue por volver a la papeleta

Cabe recordar que Jadue es investigado e imputado por una serie de delitos en el marco de las Farmacias Populares.

Entre ellos, cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa. Eso motivó la acusación del Ministerio Público en su contra, con lo que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo terminó excluyendo del proceso eleccionario, de acuerdo a normativa, el pasado 12 de septiembre.

Sin embargo, días después, la defensa de Jadue logró reabrir la investigación del Ministerio Público, lo que a su juicio lo habilitaba nuevamente para competir. Pese a eso, y ante un nuevo requerimiento del candidato a la justicia electoral, el mismo Tricel ratificó su resolución del 16 de octubre pasado.

Tras lo anterior, Jadue interpuso un recurso de protección en contra del Servel, lo que fue desestimado.

Más sobre:Daniel JadueCorte de ApelacionesServelElecciones 2025Parlamentarias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

La nueva realidad de la exPenitenciaría
Chile

La nueva realidad de la exPenitenciaría

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”
El Deportivo

Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

El dardo de Álvarez: “Por el hincha me quedaría a vivir en el club; pero no es lo único que puedo analizar, lamentablemente”

En vivo: Liga de Quito visita a Palmeiras por un lugar en la final de la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar
Mundo

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”