Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien con su acción judicial pretendía ser incluido en la papeleta para la elección parlamentaria del próximo 16 de noviembre.

El militante del Partido Comunista (PC) había recurrido en contra del Servicio Electoral (Servel) de manera urgente para volver a ser candidato del Congreso por el Distrito 9.

La acción fue presentada el pasado martes 28 de octubre y dos días después la Primera Sala del tribunal de alzada, presidida por el ministro Mario Rojas González e integrada por la ministra Iara Barrios Melo y el ministro (s) Rodrigo Carrasco Meza, resolvió declarar inadmisible el recurso.

El fallo sostiene que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales”.

A lo anterior, agregan que “las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitido a tramitación".

“Los hechos descritos en la presentación dan cuenta de que la materia objeto del presente arbitrio fue conocida por el Tribunal Calificador de Elecciones, de manera que, se trata de un asunto que fue sometido al imperio del derecho, ante la autoridad competente siendo esta última la llamada a resolver las alegaciones y peticiones pertinentes, todo lo cual impide que esta acción tutelar pueda ser acogida a tramitación", añade la resolución, por lo que “se declara inadsible” el recurso de Jadue.

El camino de Jadue por volver a la papeleta

Cabe recordar que Jadue es investigado e imputado por una serie de delitos en el marco de las Farmacias Populares.

Entre ellos, cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa. Eso motivó la acusación del Ministerio Público en su contra, con lo que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo terminó excluyendo del proceso eleccionario, de acuerdo a normativa, el pasado 12 de septiembre.

Sin embargo, días después, la defensa de Jadue logró reabrir la investigación del Ministerio Público, lo que a su juicio lo habilitaba nuevamente para competir. Pese a eso, y ante un nuevo requerimiento del candidato a la justicia electoral, el mismo Tricel ratificó su resolución del 16 de octubre pasado.

Tras lo anterior, Jadue interpuso un recurso de protección en contra del Servel, lo que fue desestimado.