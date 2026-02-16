Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acogió un recurso de hábeas corpus presentado por un ciudadano chileno al que le impidieron el ingreso al país porque su pasaporte había sido dibujado por una sobrina.

Según la resolución, el incidente se registró el 1 de diciembre del año pasado.

El chileno fue retenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José.

Debido a que su pasaporte tenía dibujos y rayados en varios folios, le dijeron que con eso se había alterado su documentación y le impidieron ingresar a Costa Rica, pese a que, cuando hizo escala en Panamá, no tuvo ningún problema.

Al día siguiente se dio curso a la tramitación del recurso y se solicitó un informe al director general de la Dirección General de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo, sobre los hechos.

“Se estima que la Dirección General de Migración y Extranjería incurrió en una actuación desproporcionada y carente de motivación suficiente, lo cual devino en una afectación a la libertad ambulatoria del tutelado. Bajo tal estado de las cosas, lo procedente es acoger el recurso”, planteó la Sala Constitucional costarricense en su resolución con fecha 11 de diciembre de 2025.

Omer Badilla, que es viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, señaló en declaraciones a radio CRC que en este caso se aplicó la reglamentación dispuesta respecto a que el pasaporte no debe presentar alteraciones.

“Lo que sucedió acá es que el pasaporte venía rayado y la policía procedió al rechazo. No obstante, estamos desde Migración girando algunas instrucciones para poder cumplir con los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional, en sentido de establecer los parámetros administrativos adecuados a efectos de determinar cuándo debe ser procedente o no el rechazo de un pasaporte por algún tipo de alteración”, explicó.

Aunque Chile no figura en el top 10 de la lista de los “pasaportes más poderosos del mundo” elaborada por la firma Henley & Partners, destaca como el país con mayor puntuación de Latinoamérica, seguido de Argentina y Brasil.