Corte de luz afecta a 57 mil hogares en la RM: Santiago, Providencia y Recoleta las comunas más afectadas

La razón del gran apagón, según la empresa a cargo de la línea de transmisión

Un corte de luz masivo afecta esta noche a más de 57 mil hogares en la Región Metropolitana, los que se concentran en las comunas de Providencia, Santiago y Recoleta.

De acuerdo con la Superintendencia de Seguridad y Combustibles (SEC), a las 22 horas de este lunes, un total de 57.442 clientes se encontraban sin suministro en la región: de ellos, 20.214 corresponden a Providencia, 19.079 a Santiago y 13.292 a Recoleta.

De acuerdo con reportes en redes sociales, la emergencia afecta a sectores como Plaza Italia, el parque Forestal y el barrio Italia, entre otros.

Enel a eso de las 23.45 horas, informó que se había ”recuperado el suministro eléctrico del 67% de los clientes, tras una falla en alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa, que afecta el servicio de Enel Distribución en la comuna de Santiago.

“Se mantiene coordinación con la empresa de transmisión para restablecer el servicio de la totalidad de nuestros clientes a la brevedad posible. La causa aún se encuentra en investigación”, agregó la empresa.

[23:45] A las 23:35 horas se ha recuperado el suministro eléctrico del 67% de los clientes, tras una falla en alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa, que afecta el servicio de Enel Distribución en la comuna de Santiago.

Se mantiene coordinación con la… pic.twitter.com/yfLmxpQPim — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) December 16, 2025

En tanto, desde la Delegación Presidencial de la RM informaron que, a las 23 horas existían dos fallas en la Subestación San Cristóbal: una en la celda de la subestación y otra en el Transformador Número 1.

En tanto, ENEL activó un protocolo para el respaldo energético de electrodependientes afectados, mientras que el Hospital del Trabajador se encuentra operando con generadores.

Se estima que la reparación para lograr la reanudación total del suministro dure entre 4 a 5 horas.