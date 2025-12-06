Corte de San Miguel confirma fallo que ordena millonaria indemnización a profesor agredido por alumno
De forma unánime, se ratificó la sentencia que obliga al municipio de San Ramón a pagar $30 millones a Miguel Niño, después de que el docente fuera atacado por uno de sus alumnos en un liceo de dicha comuna.
Este viernes, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia que condenó a la Municipalidad de San Ramón a pagar una indemnización de $30.000.000 por daño moral a un profesor de matemáticas de un colegio municipalizado, quien sufrió fracturas faciales al ser agredido por un estudiante de enseñanza media.
En un fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros María Carolina Catepillán Lobos, Carlos Farías Pino y Christian Carvajal Silva, ratificó íntegramente la sentencia impugnada por el municipio y que fue dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel en julio pasado.
El caso del profesor Miguel Niño se conoció el 30 de octubre de 2023, luego de que fuera brutalmente agredido por un alumno del Liceo Centro Educacional de San Ramón.
El ataque ocurrió después de que el docente informara al adolescente y a su apoderada que iba a repetir curso por sus malas calificaciones e inasistencias.
Fue en medio de esta reunión que el joven, de iniciales B.A.R.B., se abalanzó por la espalda sobre el docente y lo atacó con golpes de puño y pie, provocándole diversas fracturas, entre ellas una del hueso maxilar superior, del paladar duro y otra nasal y del tabique.
Esto llevó a que se presentara una querella criminal por cuasidelito de homicidio frustrado. El alumno fue formalizado y se le impuso arraigo nacional, para luego ser condenado a dos años de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.
En paralelo, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a través de su Departamento Jurídico del Directorio Nacional, presentó una demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.
En esta, acusaron a la Municipalidad de San Ramón, en su calidad de empleador, de no cumplir con su obligación legal de proteger la integridad del trabajador.
La demanda fue acogida por el tribunal y llevó a que se condenara al municipio a pagar una indemnización de $30.000.000 por daño moral, más $1.050.000 por daño emergente. La misma que fue ratificada de forma unánime este viernes.
