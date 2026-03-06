SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia de los recursos de queja interpuestos contra sentencia de procedimiento abreviado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte Suprema confirmó la sentencia que -en un procedimiento abreviado que tuvo lugar en enero de 2024 en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago- decretó la absolución de José Miguel Serrano Silva en la causa que le atribuía autoría en un delito de fraude al fisco por hechos ocurridos en el periodo en que se desempeñó como secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

    En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo y el abogado Juan Carlos Ferrada, desestimó la procedencia de los recursos de queja interpuestos estimando que fueron utilizados por los recurrentes como una tercera instancia para impugnar una sentencia contraria a sus pretensiones.

    “La jurisprudencia de esta Corte Suprema ha descartado que este recurso pueda significar la apertura de una tercera instancia –que nuestro sistema procesal no acepta– o que fuese un medio apto para imponer opiniones o interpretaciones discutibles”, plantea el fallo.

    Para la Sala Penal en los recursos de quejas interpuestos en el caso no se “satisface el presupuesto básico de señalar clara y específicamente las faltas o abusos que se imputan” y, en lugar de eso desarrollan “los argumentos propios de un recurso de apelación”.

    “Que, no obstante ser suficiente lo expresado para rechazar los recursos de queja interpuestos, debe también considerarse que los recurrentes no explicaron la sustancialidad o trascendencia respecto a la falta o abuso reprochada a la jueza de primera instancia consistente en efectuar un interrogatorio al acusado que vulneró el derecho al debido proceso, desde que los ministros recurridos eliminaron, conforme a lo expresado en su informe y según se lee en el fallo recurrido, todas las referencia a esa actuación y al contenido de la declaración del imputado, haciendo alusión a los hechos descritos y a los antecedentes de la investigación, los que son relacionados con los preceptos legales que estiman aplicables, razonamientos estos últimos en que fundan su decisión de confirmar la sentencia apelada”, planteó la resolución.

    “Los recursos omiten, entonces, cómo la vulneración a las garantías señaladas como infringidas, influyeron causalmente en el resultado del procedimiento abreviado y en la decisión de confirmar la sentencia absolutoria dictada por la juez de garantía”, expuso el fallo.

    La decisión fue acordada con los votos en contra del ministro Valderrama y la ministra Gajardo.

    El secretario general de la Junaeb es el jefe superior del servicio y ejerce como director nacional de la institución.

    En junio de 2014, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Serrano, por entonces militante de la Democracia Cristiana (DC), fue nombrado en el cargo y renunció en septiembre de 2015.

    De acuerdo a una investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el tiempo en que dirigió el organismo se efectuó una licitación para el Plan de Alimentación Escolar de Juaneb en que adjudicó el servicio a Hendaya y Vertifruti por supuestas presiones desde la ex Nueva Mayoría, pese a recomendaciones técnicas desfavorables por precio.

    La indagatoria se inició luego de una denuncia realizada por empresas que acusaron irregularidades en la licitación y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por los hechos en 2016.

    Más sobre:JudicialCorte SupremaJunaebJosé Miguel Serrano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Delitos violentos se redujeron en un 38% en sector de Bellavista Providencia

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    Lo más leído

    1.
    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    Reanudación de vuelos a Venezuela ha reabierto la posibilidad de retorno para migrantes venezolanos residentes en Chile

    2.
    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    3.
    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    4.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    5.
    Reabre la Plaza Italia sin la estatua de Baquedano: Bellolio afirma que “solo faltan algunas voluntades” para el retorno

    Reabre la Plaza Italia sin la estatua de Baquedano: Bellolio afirma que “solo faltan algunas voluntades” para el retorno

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios
    Negocios

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”
    El Deportivo

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    La grave acusación de tricampeón con la UC contra Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Tengo poco poder de negociación”

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana