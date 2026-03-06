Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

La Corte Suprema confirmó la sentencia que -en un procedimiento abreviado que tuvo lugar en enero de 2024 en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago- decretó la absolución de José Miguel Serrano Silva en la causa que le atribuía autoría en un delito de fraude al fisco por hechos ocurridos en el periodo en que se desempeñó como secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo y el abogado Juan Carlos Ferrada, desestimó la procedencia de los recursos de queja interpuestos estimando que fueron utilizados por los recurrentes como una tercera instancia para impugnar una sentencia contraria a sus pretensiones.

“La jurisprudencia de esta Corte Suprema ha descartado que este recurso pueda significar la apertura de una tercera instancia –que nuestro sistema procesal no acepta– o que fuese un medio apto para imponer opiniones o interpretaciones discutibles”, plantea el fallo.

Para la Sala Penal en los recursos de quejas interpuestos en el caso no se “satisface el presupuesto básico de señalar clara y específicamente las faltas o abusos que se imputan” y, en lugar de eso desarrollan “los argumentos propios de un recurso de apelación”.

“Que, no obstante ser suficiente lo expresado para rechazar los recursos de queja interpuestos, debe también considerarse que los recurrentes no explicaron la sustancialidad o trascendencia respecto a la falta o abuso reprochada a la jueza de primera instancia consistente en efectuar un interrogatorio al acusado que vulneró el derecho al debido proceso, desde que los ministros recurridos eliminaron, conforme a lo expresado en su informe y según se lee en el fallo recurrido, todas las referencia a esa actuación y al contenido de la declaración del imputado, haciendo alusión a los hechos descritos y a los antecedentes de la investigación, los que son relacionados con los preceptos legales que estiman aplicables, razonamientos estos últimos en que fundan su decisión de confirmar la sentencia apelada”, planteó la resolución.

“Los recursos omiten, entonces, cómo la vulneración a las garantías señaladas como infringidas, influyeron causalmente en el resultado del procedimiento abreviado y en la decisión de confirmar la sentencia absolutoria dictada por la juez de garantía”, expuso el fallo.

La decisión fue acordada con los votos en contra del ministro Valderrama y la ministra Gajardo.

El secretario general de la Junaeb es el jefe superior del servicio y ejerce como director nacional de la institución.

En junio de 2014, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Serrano, por entonces militante de la Democracia Cristiana (DC), fue nombrado en el cargo y renunció en septiembre de 2015.

De acuerdo a una investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el tiempo en que dirigió el organismo se efectuó una licitación para el Plan de Alimentación Escolar de Juaneb en que adjudicó el servicio a Hendaya y Vertifruti por supuestas presiones desde la ex Nueva Mayoría, pese a recomendaciones técnicas desfavorables por precio.

La indagatoria se inició luego de una denuncia realizada por empresas que acusaron irregularidades en la licitación y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por los hechos en 2016.