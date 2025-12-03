Corte Suprema cuestiona proyecto de ley impulsado por Kaiser que ordena al SML identificar restos sin orden judicial

Este miércoles la Corte Suprema dio a conocer su informe oficial sobre el proyecto de ley que busca instruir al Servicio Médico Legal (SML) a identificar los restos humanos bajo su custodia sin necesidad de una orden judicial, incluyendo aquellos casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

El proyecto impulsado por Johannes Kaiser fue remitido al tribunal supremo el 3 de noviembre de 2024 por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, Mathías Lindhorst, tras ingresar en un primer trámite constitucional en septiembre de dicho año.

En su posición, acordada en sesión del Pleno este lunes 1 de diciembre, la Corte Suprema señala que el proyecto no se enmarca en las materias que requieren su pronunciamiento obligatorio, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

Además de recalcar que este actualmente se encuentra en primer trámite constitucional y no tiene asignada urgencia en su tramitación.

“Lo primero que ha de señalarse es que la materia consultada no corresponde a aquellas dispuestas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República”, detalla el informe.

Para luego destacar que: “En segundo orden, el Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino que un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

La existencia de restos óseos en el SML

El tribunal también cuestiona uno de los supuestos de la moción que hasta hoy esgrime Kaiser en contra del SML: la existencia de restos óseos en sus dependencias sin periciar por falta de orden judicial.

En este aspecto, la Corte recuerda que todo ingreso de restos al servicio se realiza bajo instrucción previa del Ministerio Público o de un juez, conforme al Código Procesal Penal o al antiguo Código de Procedimiento Penal.

“En tal sentido, la mantención en custodia de restos humanos en poder de este órgano, debiera estar sujeta al cumplimiento de la orden que ha motivado su intervención”, señala el documento.

De la misma forma, la corte observa una inconsistencia en la idea de priorizar “restos vinculados a violaciones a los derechos humanos”, puesto que la calificación de una muerte como violación de derechos humanos es resultado de la investigación pericial y no una definición previa.

“Son justamente las pericias que desarrolla el SML las que permitirán establecer la data de muerte y, a partir de ello, la identificación de una persona, luego de lo cual (...) recién se podrá calificar esos restos como los de una víctima de violaciones a los derechos humanos, y no es de manera anticipada como pareciera sugerirlo el proyecto de ley y la hipótesis en la que se ha fundado su autor”, afirma el documento.

Además el máximo tribunal hace notar que la propuesta debería asegurar los recursos y capacidades necesarias para que el SML cumpla tanto con sus obligaciones actuales como con las nuevas funciones previstas.

El informe ya fue enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que deberá continuar la tramitación parlamentaria del proyecto.

El proyecto de ley impulsado por Kaiser

El proyecto de ley que Modifica la Ley N°20.065 busca encargar al SML el realizar pericias para identificar restos óseos sin que medie orden judicial, otorgando prioridad a casos vinculados al terrorismo de Estado entre 1973 y 1990.

También obliga a emitir informes semestrales a las comisiones de Derechos Humanos del Congreso y fija un plazo máximo de dos años para completar el proceso.

“El proceso de identificación de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos ha sido excesivamente lento por parte del Estado y sus instituciones, lo que ha llevado a que los restos óseos de estas personas permanezcan bajo la custodia del Servicio Médico Legal”, afirma en uno de sus párrafos el proyecto impulsado por Kaiser como diputado.

Dicha moción parlamentaria también acusa negligencia institucional, traslado repetido de osamentas y deterioro de material genético debido a malas condiciones de conservación.

Junto con afirmar que lo anterior lleva a un sufrimiento adicional a los familiares de aquellos cuyos restos están bajo la protección de dicho organismo.