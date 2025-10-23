Corte Suprema de Colombia autoriza extradición a Chile de “Gocho”, detenido por el crimen de Ronald Ojeda

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a Chile de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, delincuente que estaría implicado en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, crimen perpetrado en Santiago en febrero de 2024.

Carrillo Ortiz, de nacionalidad venezolana, fue detenido el pasado 6 de febrero por la Policía Nacional de Colombia, en la localidad de Boyacá, a raíz de una alerta roja de Interpol.

El sujeto es requerido por la Fiscalía chilena para que responda a los cargos de asociación ilícita y secuestro con homicidio.

De acuerdo a las investigaciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), “Gocho” habría sido uno de los controladores de la toma Santa Marta de Maipú, lugar que fue uno de los centros de operaciones del Tren de Aragua. En particular, de la célula denominada Los Piratas.

Fue en una casa ubicada en esa toma donde la banda habría dado muerte al exmilitar venezolano, quien fue encontrado enterrado dentro de una maleta nueve días después de su secuestro, perpetrado por individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Independencia.

Según consignan medios locales, tras la aprobación de la Corte resta que el Presidente colombiano, Gustavo Petro, confirme la resolución. De esa forma, el delincuente será entregado a las autoridades chilenas.